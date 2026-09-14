Opinió
El cos sap
Mentir no és només parlar. És col·locar el cos en la posició de dir alguna cosa que no coincideix amb allò que sabem. I aquest desajust, de vegades molt profund, deixa empremtes a la respiració, a la pell, a la tensió interna. Es podria pensar que el cos és un aliat dòcil, que n’hi ha prou de trobar-lo amb l’ordre perquè es comporti d’acord amb la ficció que volem construir. Però no: el cos té memòria pròpia, una mena de murmuri subterrani que s’escapa pels plecs més insignificants. Com quan se’ns ericen els pèls dels braços en ple estiu o sentim fred al mig de la tarda perquè hem negat una cosa tan domèstica com que ja no estimem qui havíem jurat voler per sempre.
La mentida s’instal·la com un hoste maldestre. Posa la cadira una mica més lluny de la taula, vessa aigua sobre les estovalles, deixa la finestra oberta. I nosaltres, pobres amfitrions, fingim no notar-ho. Continuem parlant com si tot encaixés, mentre les cames tremolen sota la taula i el got ensopega amb les mans. Una mentida ben construïda pot tenir l’arquitectura d’un poema, però se sosté com un envà humit. Només cal que passi un cotxe amb música massa alta, només cal un silenci inoportú, perquè s’obri una esquerda.
Es diu a vegades que el mentider viu envoltat de miralls. Jo crec que viu dins d’un de sol, però deformant, com els que t’allarguen les cames i t’encongeixen el cap a les fires. Mira i no es reconeix. I, no obstant, insisteix: somriu, es col·loca el pentinat, acomoda la corbata de la versió falsa. No sap que és el mirall el que l’està pentinant a ell.
Hi ha mentides que es diuen per sobreviure i altres per posposar l’esfondrament. Algunes protegeixen del fred, com una manta foradada que encara escalfa. Però fins i tot aquestes, quan esdevenen costum, acaben coent. El cos ho sap (observein, si no, el de Díaz Ayuso quan menteix sobre l’àtic). El cos s’arqueja, sospira, demana que li tornin la veritat, encara que sigui una veritat petita i faci mal al tacte. Perquè la veritat no exigeix memòria ni vigilància. Es respira sola. I hom torna a habitar-se plenament, com qui torna a casa després d’haver dormit en habitacions massa estretes.
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