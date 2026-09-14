Opinió
Cotarelo se’n va a la guerra
Si convides un octogenari a parlar d’una cosa i t’arriba vestit i pentinat com un adolescent, el més probable és que acabi parlant del que li doni la gana a ell. Així va ocórrer que Ramon Cotarelo, amb cueta i sabatilles d’esport a la seva provecta edat, va anar a Ripoll a parlar de l’11 de Setembre i els va sortir carabassa, és a dir, els va sortir parlant de l’Islam, del Papa, del servei militar i dels grecs a Salamina. I si no va parlar de com de bé li funciona la flora intestinal va ser perquè se li va acabar el temps. Afortunadament, val a dir.
«O ens convertim a l’Islam i vivim com a ciutadans de segona, o fem la guerra», va encoratjar des del mateix monestir de Ripoll, més de mil anys d’història contemplant-lo -imagino que tremolant– mentre es dirigia als atònits espectadors. L’home es creu Ricard Cor de Lleó, si bé de les seves paraules s’infereix que, en lloc de Camelot, té camell. Si almenys l’hagués esperat un cavall blanc a la porta per a allunyar-se cavalcant pel Ripollès disposat a reconquerir Terra Santa amb unes quantes vaques a tall de croats i envestint torres d’alta tensió a falta de molins de vent, la cosa hauria quedat èpica. En lloc d’això, va lamentar que les noves generacions no saben disparar perquè no han fet la mili. A Cotarelo li agradaria que tornés la mili perquè ja no en té edat i, encara que en tingués, el descartarien per baix coeficient intel·lectual. Sabent que no et reclutaran, és fàcil apuntar-se a recuperar el servei militar.
Fa uns anys, aquest en altres temps il·lustre professor va ser convidat per la CUP -noti’s que s’apunta a tot el que sigui una invitació, sigui d’esquerres o de dretes- a fer una xerrada i va agafar una rebequeria perquè l’hotel on el van instal·lar no era de la categoria que ell creia merèixer. Sabent que el paio és exigent, a Ripoll no només li devien proporcionar un bon hotel, sinó que abans de la conferència el convidarien a un esmorzar on no faltarien els bons vins, tal vegada en excés.
París bé val una missa, i sortir als mitjans bé val un Cotarelo, va pensar la Sílvia Orriols, i a fe que ho va aconseguir. El problema és que, per a superar-ho, l’any que ve ja només pot convidar en Torrente.
Subscriu-te per seguir llegint
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- La Garrotxa demana 'frenar' el creixement de població perquè està 'al límit' i avisa de problemes d'infrahabitatge
- Una barca amb onze persones xoca contra les roques a Calella de Palafrugell
- Ángel Ortiz, el blanenc que vol ser alcalde de Còrdova
- Alumnes es queden sense transport escolar per 'haver triat la concertada
- Toni Pons estrena botiga al centre de Girona amb el doble de superfície
- Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca
- La Sea Otter calcula a Girona un impacte de 40 milions