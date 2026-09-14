Opinió
No hi combrego
És molt greu tot allò que està succeint en el panorama polític no només espanyol, sinó també català. Avui s’ha generalitzat l’insult i des de l’arribada de la ultradreta mots com mentider, traïdor, triler, fill de puta... s’han generalitzat i ja no hi ha volta enrere. Fins i tot en clau parlamentària s’han traspassat tots els límits per molt bona voluntat que hi vulguin posar a les Corts, Francina Armengol i al Parlament, Josep Rull.
Hom entenia la tasca política com una manera d’arribar a acords o de fer oposició amb l’objectiu de millorar la vida dels ciutadans. Però quan formacions com el PP o Junts –que tenen experiència de govern– es dediquen a la crítica de tot sistemàticament, sense fer cap mena d’aportació en positiu; això afavoreix els populismes ultres de Vox o Aliança Catalana que s’engreixen sense cap necessitat de gaudir d’un programa electoral o d’esgrimir propostes engrescadores per a la majoria dels ciutadans.
Ja no n’hi ha prou amb dir a tot que no, sinó que cal insultar i sobretot marcar paquet. I en aquest sentit el seguidisme que fan el PP i Junts –sota el meu entendre– no els afavoreix en res. Els dirigents de Junts fins i tot estan disposats a oposar-se al nou sistema de finançament que representa una millora no només per a Catalunya, sinó per a totes les comunitats autònomes. Però com la proposta ha sortit dels acords PSC-ERC, els barons populars han rebut ordres des de Gènova d’oposar-s´hi. Ara els juntaires tornen a la cançó enfadosa del concert quan saben que avui és totalment impossible. És una manera que els electors els vegin com a residuals, perquè si no rectifiquen el criteri la seva aportació serà igual a zero. O pensen que el tàndem PP-Vox serà qui doni el concert a Catalunya? Si us plau, una mica de seriositat. Això ho aprofita AC, que només esgrimint el tema de la immigració en fan prou per a captar vots a gavadals.
Nous votants d’Orriols que són empresaris o restauradors, per exemple, tenen un munt de treballadors marroquins, senegalesos o colombians; però això sí, no volen més immigrants. És sorprenent el grau d’hipocresia existent avui en alguns sectors de la societat de casa nostra. Mentrestant, Orriols sembra odi i mentides, tot parlant dels nouvinguts com a lladres i violadors.
I Vox es dedica a l’insult permanent contra Pedro Sánchez. És el culpable de tot segons ells, però no argumenten solucions a les problemàtiques actuals. I encara no sabem què farien per a solucionar la crisi de Ceuta, quan darrere el gronxador Mohamed VI cada dia hi ha més evidències de la presència dels serveis secrets israelians amb el vistiplau dels Estats Units. Això sí, són especialistes a encendre els carrers i places, tot intentant trencar la cohesió social. Creixen, basant-se en aquell lema de com «pitjor, millor».
Per la seva banda, el PP els fa d’escolanets sense tenir present que en demagògia, insults i mitges veritats no guanyaran mai Vox, per molt que ho intentin. Dels errors socialistes són els extremistes de dretes qui en treuran rèdits a l’Espanya profunda. Feijóo serà un putxinel·li del titellaire Abascal que posarà fre als avenços d’aquests darrers anys en matèria social, econòmica o territorial. Cal no oblidar que pretenen suprimir les autonomies i que només es valora la llibertat quan es perd. Que darrerament Junts voti al seu costat és un posicionament que serà sancionat per molts electors en unes pròximes eleccions.
No combrego amb aquest panorama que només ens portarà a la divisió i a l’odi. Recomano, amics lectors, que escolteu el discurs que amb motiu de la Diada va fer Jordi Pujol des de Catalunya Ràdio, o que busqueu en l’arxiu de RAC1 la intervenció de Miquel Roca, pare de la Constitució, el proppassat divendres. Direu que són persones grans, però són autèntics polítics que avui es troben a faltar.
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