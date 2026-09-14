Opinió
Les cartes de les ciutats mitjanes
Ja fa uns quants articles que vaig desenvolupar la idea que les ciutats mitjanes són les grans perdedores de la globalització. Més que els pobles petits i molt més que les capitals i les grans ciutats. Així com tothom reconeix que hi ha perdedors quan parlem de nivells socioeconòmics o d’edat, quan parlem de concentracions urbanes, i ara ja amb una certa perspectiva, és evident que les ciutats mitjanes han estat les grans perdedores d’aquest món globalitzat. A casa nostra i arreu del món occidental. En la majoria de les ciutats mitjanes, el seu món ha desaparegut i no s’ha renovat com ha passat a les capitals. Tothom sap que les capitals s’han convertit en espais d’oportunitat professional i laboral i concentradors de treballadors públics. I els pobles i municipis petits s’han convertit en zones residencials per als qui treballen a les capitals o per als nòmades digitals. En canvi, les ciutats mitjanes són massa petites per generar prou oportunitats de qualitat i massa grans per esdevenir espais residencials per als que busquen un entorn tranquil. Algú em dirà que sempre ha estat així, però no és cert. Abans, les ciutats mitjanes del centre del país i les capitals de comarca eren capitals de serveis per a un entorn poblacional prou ampli. Aquests serveis s’han transformat i han perdut valor i la precarització ho ha envaït tot. El que abans feien les ciutats mitjanes ara ho fan els centres comercials, si parlem de comerç. I com més especialitzat sigui el servei, més necessitat d’anar a una capital hi ha. Avui en dia, les ciutats mitjanes sobretot tenen gent. No és estrany que sigui a les ciutats mitjanes on la frustració és més gran i s’han convertit en el veritable bastió del vot a l’extrema dreta a Europa i als Estats Units.
A tot això, a casa nostra, s’hi ha d’afegir una altre fet que ha estat com una maledicció bíblica per a les ciutats mitjanes: la Lrsal, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat del Règim Local que va aprovar el govern de Mariano Rajoy el 2013. Una llei que intentava eliminar la corrupció i el nepotisme en la prestació de serveis, però que s’ha convertit en un veritable fre per al funcionament dels ajuntaments de mida mitjana. Tot s’ha de licitar i els projectes tarden molt més a realitzar-se que abans d’aquesta llei. Quasi cap projecte es pot fer en els quatre anys que dura un mandat municipal. Només us heu de fixar quants projectes importants o equipaments de ciutat s’han realitzat en la darrera dècada a la ciutat de Girona. La transformació que va impulsar Nadal als anys 80-90 seria gairebé impossible avui en dia amb les regles actuals de l’administració pública.
Davant d’aquest panorama desolador, com se’n poden sortir les ciutats mitjanes?
Crec, sincerament, que les ciutats mitjanes encara tenen algunes cartes que poden jugar i que haurien d’esprémer al límit, deixant en un segon nivell el que han fet sempre: tirar endavant projectes amb el percentatge d’inversió que tenen en el seu pressupost municipal. La ciutat que es limiti a fer això, no se’n sortirà. I em fa la sensació que a la majoria de les ciutats els costa sortir d’aquest marc que els garanteix la decadència.
Si la cosa no va de la capacitat d’inversió que tinguin a través del pressupost municipal, de què va? Quines són les seves cartes? Des del meu punt de vista, cinc haurien de ser els àmbits que haurien de prioritzar per tal que una ciutat mitjana tingui més oportunitats de present i de futur.
En primer lloc, cada ciutat mitjana hauria de tenir una àrea municipal, amb la dotació adequada, dedicada exclusivament a atraure inversions i a facilitar que les empreses s’estableixin al municipi. Això vol dir anar a buscar inversions i empreses, però també tenir bonificacions fiscals i mostrar totes les facilitats per tal que qualsevol possible inversió es concreti. Des d’ajudar a buscar locals a facilitar proveïdors i contactes. En aquest sentit, l’exemple pioner de Viladecans & Co és un referent.
En segon lloc, i aquí hi ha ajuntaments que excel·leixen, tenir també una àrea degudament dotada dedicada a captar subvencions i ajudes d’altres administracions. Aquí tothom s’ha posat les piles, però encara es pot fer molt més. A més, des del govern local també s’ha de tenir la insistència i la capacitat de negociació per atraure inversions públiques i llocs de treball. La majoria d’universitats ubicades en ciutats mitjanes s’han aconseguit així. Apretant, insistint, essent constants.
Una altra de les cartes de les ciutats mitjanes és l’habitatge. Les ciutats mitjanes de l’interior del país disposen d’una oferta d’habitatge a un preu inferior al dels municipis de l’àrea metropolitana i la costa. Atraure joves per disposar d’una oferta d’habitatges menys costosa és una gran carta. Si normalment els joves se’n van per falta d’oportunitats, aquelles ciutats connectades amb transport públic poden aconseguir atraure famílies joves en busca d’habitatge a un preu ajustat a les seves possibilitats.
El turisme com a dinamitzador econòmic també és un bon camí a recórrer per aquestes ciutats. Ciutats que no són turístiques, però que si aprofiten bé els seus atractius poden atraure un nombre interessant d’inversions i visitants que ajudin a dinamitzar zones o sectors de la ciutat. Sempre serà dimensionat. No estem parlant de ciutats turístiques sinó de ciutats amb poc turisme com la majoria de les de la Catalunya interior. Aquí no hi ha les externalitats que genera el turisme a Barcelona o a la costa.
I finalment, la crisi que pateixen aquestes ciutats és una oportunitat per mancomunar projectes i cooperar amb els municipis i ciutats de l’entorn. Organitzar coses junts, compartir serveis. Fer de la necessitat virtut. Quantes ciutats tenen molts clubs esportius i pocs pavellons i, en canvi, estan envoltades de municipis petits amb pavellons sense ús o sense clubs locals? Construir un nou pavelló avui en dia és llarg i costós. No es pot arribar a acords per contemplar una xarxa d’equipaments esportius en diferents municipis a deu quilòmetres a la rodona i que es gestionin com una única xarxa? I això en molts altres àmbits. També en els polígons industrials o equipaments culturals.
Es tracta de ser conscients que les ciutats mitjanes no poden competir amb la resta de municipis per què tenen uns desavantatges evidents. I davant d’això és important reorientar la seva actuació estratègica i sobretot, jugar bé les seves cartes. Les que ho facin, podran superar l’embat i deixar enrere el pessimisme. n
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