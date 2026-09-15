Opinió
Administrar el silenci
Donar la paraula, treure la paraula, demanar la paraula, prendre la paraula, retirar la paraula... Semblen frases fetes, i ho són, però si les analitzes a poc a poc resulta que contenen una concepció molt respectuosa del llenguatge. La paraula apareix com una mena d’objecte cobejat que algú lliura i que un altre rep no tant per parlar com per rescatar el valor del silenci. La paraula no s’arrabassa, no es trepitja, no s’arrenca de la boca dels altres, excepte quan es tortura qui parla. La paraula com a litúrgia. Al principi fou el Verb. El món, doncs, va néixer de la parla. Potser per això emociona tant la primera paraula del nadó. Fins aquell moment ha plorat, ha rigut, ha assenyalat amb el dit, ha emès sons que encara pertanyien a la natura. Però de sobte pronuncia «mama» i tota la família emmudeix. Vet aquí un instant extraordinari. Per celebrar el naixement d’una paraula, cal un moment de silenci. Ningú no aplaudeix de seguida. Ningú no parla per sobre del nouvingut. La paraula es presenta en societat amb la solemnitat d’un cap d’Estat.
Després creixem i comencem a tractar-la de qualsevol manera. Interrompem, cridem, parlem tots alhora. Les tertúlies televisives constitueixen la versió més acabada d’aquesta degradació. Allà ningú no dona la paraula perquè se la prenen els uns als altres. Ningú no la rep perquè tots la saquegen. El resultat és un motí. El llenguatge deixa de ser un pont per convertir-se en un camp de batalla on les frases cauen les unes sobre les altres com soldats ferits, potser morts. Hi ha alguna cosa profundament civilitzada a esperar el torn per parlar. Es tracta del reconeixement que la paraula de l’altre mereix un temps per completar-se. Una frase interrompuda és com una escala sense els últims graons, que obliguen l’interlocutor a quedar-se suspès en l’aire.
Potser parlar bé consisteix, abans que a triar les paraules adequades, a administrar el silenci que les envolta. Les paraules necessiten un espai buit per adquirir relleu, de la mateixa manera que les estrelles només brillen sobre el fons de la nit. Confonem el soroll amb la vida, quan potser la vida depèn justament d’aquella pausa invisible després de la qual algú diu: té vostè la paraula, i la realitat s’inaugura de nou.
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