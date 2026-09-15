Opinió | Des de la Font del Bisbe
Alemanya com a símptoma
Els bàrbars són a les portes! Deien els corruptes senadors romans poc abans que Roma deixés de ser Roma i Constantinoble mantingués l’imperi romà 1.000 anys més. Els bàrbars ja eren a dins, eren conseqüència de la corrupció i del mal govern dècada darrere dècada. De posar els seus interessos egoistes per sobre del bé comú… Deia Marx en el 18 Brumari de Lluís Bonaparte, que la història en repetir uns fets pot passar de la tragèdia a la comèdia. Alemanya ha estat la causant de la pitjor tragèdia del segle XX, que causarà ara al segle XXI?
Jo entenc que fa molta por això de Saxònia-Anhalt, però no entenc els escarafalls d’última hora. Alemanya està governada per una dreta conservadora incapaç, la CDU de Merz, que ve de treballar per a BlackRock, que ha posat el genocidi i l’OTAN com a prioritat en política exterior i el rearmament contra Rússia a l’interior encara que sigui a costa de la seva pròpia energia o indústria. El canceller pitjor valorat des del 1989.
Alemanya persegueix i censura periodistes incòmodes, empresona al moviment propalestí, desplega un estat policial de control i vigilància que riu-te’n de la Stasi. I això no han estat els nazis de l’AfD. No els feia falta, ja ho feien l’SPD i la CDU i els Verds, quina decepció aquests darrers per als que hi vàrem confiar.
Alemanya té una socialdemocràcia mesquina que ha estat a l’avantguarda del suport a Israel en els seus crims, ha estat promotora de les retallades socials i arquitecta de la crisi de la indústria i l’economia. Els Verds (aquesta tercera via, ara via morta) són bel·licistes conversos, neoliberals, que malgrat la seva infame posició amb Palestina s’arroguen aquesta superioritat moral que fa pudor del supremacisme alemany.
Die Linke, partida en dos, si considerem l’escissió de BSW, precisament pel mateix: per la política exterior i el rearmament.
Alemanya ha multiplicat la despesa en armament, ha tornat a considerar el servei militar obligatori, i ha buidat l’Estat social i els drets polítics dels seus ciutadans. I ara posa aquest llegat a les mans dels nets dels nazis.
Què podia sortir malament. L’AfD va entrar al Bundestag el 2017. La CDU, l’SPD i els Verds van tenir 9 anys per escoltar els electors, reconèixer l’amenaça, posar-se seriosos i oferir solucions concretes. Si no ho van aconseguir en 9 anys, tampoc ho aconseguiran abans de les pròximes eleccions al Bundestag del 2029. Els partits demòcrates d’Alemanya han de canviar ells mateixos i els seus enfocaments de manera ràpida i radical. El seu estancament satisfet i l’aferrament arrogant i cec al vell camí fallit de la política alemanya –una política del ja està bé de la mediocritat, la manca d’idees i la immobilitat– posen en perill la nostra democràcia. Qui vulgui evitar l’auge de l’extrema dreta ha de provocar finalment un canvi per a la gent del país real, no l’imaginari dels despatxos.
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