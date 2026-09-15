Opinió
L’11S que recordem
M’inquieta el que els passa pel cap dels novaiorquesos que contemplen les xemeneies alimentades per les boles de foc de les torres bessones després de l’impacte dels avions suïcides, sabem que el cervell és una màquina de fer prediccions, vol saber què trobarà en sortir de casa, i com habitualment ens moguem en un entorn familiar el cervell treballa amb les neurones de guàrdia, quines prediccions podia fer el meteoròleg que quedà atrapat en el dia de la marmota!, és quan hi ha un imprevist, que s’encén la llum vermella, un objecte estrany ha aparegut en el radar dels nostres sentits, què serà?, i el cervell es posa a rastrejar els arxius de la memòria per reconèixer l’intrús, i si l’aparició resulta que és una catàstrofe el cervell entra en pànic, i no ens acabem de creure el que està passant, molts dels testimonis de l’horror tanquen els ulls amb l’esperança que quan els obrin veuran les torres bessones com sempre les han vist, orgullosament alçades retallant el cel blau del mes de setembre, però la realitat és obstinada, l’horror sempre té marge de millora, què serà de nosaltres?, vindran més avions?, destruiran la ciutat?, gent que es precipita perquè prefereix morir contra l’asfalt abans que reduïda a cendres en el lloc de treball, milers de folis blancs sobrevolen la ciutat, una mare agafa la criatura en braços i li diu que són les ànimes dels qui no tornaran a casa, i aviat el skyline de Nova York (NY) quedà amputat, un núvol gris, espès, una bèstia amb vida pròpia i que recorre els carrers devorant les persones que corren espaordides, quan la bèstia s’ajeu deixa un espectacle dantesc, ferros entortolligats, vidres, restes humanes, el somni humit -a falta d’altres- d’Al-Qaida i la gent que aconsegueix salvar-se fuig del lloc sense saber on anar, ignoren que també estan condemnats, les emanacions tòxiques de la bèstia acabaran amb la vida de molts d’ells.
Han transcorregut 25 anys de l’atemptat del World Trade Center de NY que, segons sembla, canvià els EUA i de rebot la resta del món, és veritat que provocà les guerres d’Afganistan i d’Iraq, i que la balança entre llibertat i seguretat, segons una queixa generalitzada, s’ha decantat a favor de la seguretat, i em pregunto, quines llibertats hem perdut, que molta gent hagi viscut com una humiliació les cues dels aeroports i haver de treure’s el cinturó i aguantar-se els pantalons amb les mans? El reforç de la seguretat significà al meu entendre una estocada per a ETA, com ho havia estat el rebuig popular per l’assassinat de Miguel Ángel Blanco uns anys abans, i crec que no m’equivoco si dic que l’atemptat a NY va ser per anar amb el lliri a la mà, els serveis secrets nord-americans sabien que es podia produir un atemptat amb un avió carregat amb explosius, eren dies en què la Diada encara no era un fenomen de masses, consistia en un acte oficial pel matí, discret, i al vespre una manifestació més aviat raquítica, però sorollosa, que se les tenia amb el mobiliari urbà, arribava la policia i s’acabava la festa, algunes manifestacions, que coincidiren amb l’atemptat a NY, es convertiren en un homenatge a la disbauxa i per descomptat al ressentiment i a l’odi, en fi, després del 11S hem viscut altres atemptats gihadistes, el 11M a Madrid, el 13N a la discoteca Bataclan de París, el 17A a casa nostra, i molts altres, com el de la redacció de Charlie Hebdo, recordeu?, tots som Charlie Hebdo!... la solidaritat durà poc, aviat el setmanari es convertí en una pedra a la sabata, a qui se li ocorre riure’s dels fills d’Al·là i fer una caricatura del seu profeta!, per què no se’ls va ocórrer deixar com un drap brut el catolicisme i el Pare sant!
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