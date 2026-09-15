Opinió
L’estranya nostàlgia
Estem vivint una era estranyíssima en què ens enduen les mans al cap per la incorrecció política del cinema de fa 30 o 40 anys (amb aquest interessat i sempre delirant oblit del seu context) però en canvi validem productes que en el seu dia eren (i encara són) absolutament intranscendents. A la cartellera en tenim un exemple realment desarmant: Prácticamente magia 2. La primera entrega, estrenada el 1998, no va tenir l’èxit esperat a les taquilles mundials i la crítica va ser poc pietosa amb el resultat, constatant que dues actrius emergents com Sandra Bullock i Nicole Kidman malgastaven el seu talent, i el nostre temps, amb un guió i una direcció tirant a mediocres. Va quedar merescudament enterrada en l’oblit fins que, amb el pas dels anys, es va guanyar un cert culte entre els espectadors que no arribaven a la majoria d’edat quan es va estrenar. Les dues actrius, que sempre han estat unes magnífiques empresàries, han sabut llegir que la nostàlgia és un dels grans motors econòmics de la modernitat i han rodat una seqüela igual de dolenta que, a diferència de l’original, està funcionant raonablement bé a les taquilles. És una demostració més que vivint una època molt liquida en què tot és susceptible de tornar perquè ens evoca uns temps més feliços o perquè apel·la a un món menys hostil i complicat. Que la infame segona part d’una mala pel·lícula sigui una de les grans estrenes del mes de setembre i trobi qui la validi retrata amb precisió fins a quin punt hem deixat d’enaltir el risc i la incomoditat per viure en paradisos artificials. És normal que tinguem plaers culpables i que els reivindiquem, però no deixa de sorprendre que hi hagi veus a favor de retirar determinades pel·lícules de les plataformes perquè no s’ajusten a la moral contemporània i després permeten que veritables nimietats culturals tinguin categoria d’esdeveniment. Deu ser la conseqüència de viure en aquesta contradicció permanent en què el gran sacrificat, a més de l’esperit crític, és el sentit comú.
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