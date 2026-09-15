Opinió
Si se’n va la llum, què feu, què passa?
El títol de l’article és una de les preguntes que van haver de respondre els escolars de tots els països del món a on es realitza l’informe PISA.
Una part de les famílies i dels educadors, des del dimarts de la setmana passada, que es van donar a conèixer les conclusions, van viure, durant uns dies, una sotragada pels mals resultats. Com que l’educació és un tema gens interessant per als partits polítics, perquè no fa guanyar ni perdre eleccions, el dijous molts ni es recordaven del desastre acadèmic, tapat per altres temes, com Ceuta, que foren de nou els titulars dels diaris i de la televisió.
L’informe PISA, és un estudi mundial de l’OCDE a estudiants de quinze anys, l’edat en la què la majoria dels joves estan acabant l’etapa d’educació obligatòria, i l’informe pretén saber i mesurar el rendiment acadèmic en lectura, matemàtiques i ciències. (L’encarregada de preparar les proves és l’OCDE, una Organizació internacional per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, composta per 38 estats).
Quan van saber-se els mals resultats de l’informe PISA del 2022 amb la consellera d’Ensenyament d’ERC, comentaren que ella no en tenia cap responsabilitat perquè no feia massa que havia estat nomenada i també especularen que els que obtindria l’informe PISA, anys després, en el 2026 serien escandalosament pitjors. De tan dolents com han sigut els hi ha fet vergonya ensenyar-los i s’han servit de qualsevol excusa tècnica; Catalunya és l’únic país que no ha fet bé la feina.
En l’educació dels escolars actualment no hi ha res a fer o molt poca cosa atès que no s’inverteixen diners. L’ensenyament no té cap interès per als governs, ni els de dretes ni els d’esquerres, perquè no dona ni resta vots. És innocu. L’educació resol o hauria de resoldre problemes espirituals i culturals, que són políticament invisibles, a diferència de la inauguració d’un pont o d’una carretera, obres que ens beneficien a tots i que, a més, es poden mostrar.
L’única excepció històrica rendible electoralment va ser quan Felipe González, forçat per la Comunitat Europea, va presentar l’obligatorietat escolar fins als setze anys i es va armar la de Déu és Crist perquè fou un perfecte galimaties i aquí va néixer la fusió dels centres de Formació Professional amb els Instituts de Batxillerat. Va ser tan calamitós que alguns professors d’FP que d’antuvi se n’alegraren al cap d’anys que patiren l’experiment, reconegueren l’error.
No entenc el gran argument que ha emprat l’informe PISA per explicar i, en certa manera, justificar els mals resultats i per la seva insistència sembla que han volgut tranquil·litzar a molts i molts països el fracàs. L’explicació que han donat es fonamenta en l’epidèmia de la Covid que l’any 2020 va ser la culpable de tancar escoles i d’interrompre el procés formatiu dels alumnes.
No tots els països confinaren la gent ni desescolaritzaren i no surten més malparats o beneficiats que altres. Els que efectivament van interrompre el curs escolar no ho feren de la mateixa manera ni el temps fou idèntic, en els més avançats continuaren les classes no presencials, sí en línia.
He escrit en principiar que una de les preguntes de caire social i de comprensió lectora formulada als nois i noies sotmesos a la prova, va ser aquesta: Què passaria amb un poble si no tingués prou energia elèctrica?
Un servidor aquesta qüestió tan filosòficament astuta l’hauria respost bé, molt bé. Quan de petits se n’anava la llum, hi havia dos grans comentaris. El primer: un altre fracàs de Fecsa o Endesa. El segon, més raonat. Per als nens, quedar-nos sense llum era una festa: s’entrava a les botigues, s’apagaven els llums i s’encenien les espelmes, i als que tenien timbre, amb un trosset de bastonet, perquè no molestés els l’insonoritzàvem per quan tornés la llum, que sempre era molt capriciosa i mai arribava de cop sinó a cops fins a afiançar-se del tot s’hi quedava fins quan volia, a casa sempre teníem a mà les espelmes i el llum de carburo.
Em molesten molt els criteris que utilitza l’OCDE per justificar el fracàs escolar de l’informe PISA. Crec que s’haurien d’actualitzar i reconèixer que els estudiants actuals no únicament adquireixen coneixements a l’escola, i que l’OCDE només mesura allò que s’ha après o no en el centre educatiu. L’OCDE insisteix que en el fracàs que han patit molts dels països sotmesos a les proves hi han intervingut diferents factors.
I un factor que els ha semblat decisiu, com he dit, és la covid. Però el tancament de les escoles no es va aplicar de la mateixa manera en tots els països. Inexplicablement, Estònia, que és el primer país d’Europa en els resultats de les proves de l’informe PISA, va confinar la població durant la pandèmia i va tancar les escoles.
Igualment, cal destacar que, després d’haver criticat tant l’ús dels aparells informàtics, Estònia ha estat el primer país del món que incorporà la intel·ligència artificial a les escoles.
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