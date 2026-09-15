Opinió
Quan el president truca a Nvidia
Hi ha trucades que són privades i trucades que, encara que comencin com una conversa telefònica, estan pensades per ser escoltades.
Donald Trump va trucar aquest dilluns a Jensen Huang, conseller delegat de Nvidia, mentre participava en l’All-In Summit de Los Angeles. Huang va posar el telèfon en altaveu i el president dels Estats Units va aprofitar l’ocasió per deixar clara la seva posició: frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial seria un error. Trump va arribar a qualificar de hoax algunes de les advertències sobre els seus riscos i va tornar a situar la Xina com a argument per no aixecar el peu de l’accelerador.
Podem quedar-nos aquí i entendre-ho com una altra intervenció característica del president nord-americà. Però probablement seria perdre’s la part econòmicament més interessant de la història.
Perquè Trump no va trucar en qualsevol moment.
Ho va fer quan comencen a aparèixer els primers dubtes seriosos sobre la sostenibilitat del gegantí cicle inversor construït al voltant de la intel·ligència artificial. Directius d’algunes de les companyies que estan protagonitzant aquesta revolució han demanat més prudència. Els mercats ho han escoltat. I quan Wall Street sent les paraules “alentir la IA”, no pensa primer en filosofia, seguretat o ètica. Fa números.
Menys velocitat pot significar menys centres de dades. Menys centres de dades signifiquen menys servidors. Menys servidors, menys xips. I al final d’aquesta cadena apareix Nvidia.
Segons Reuters, Microsoft, Alphabet i Amazon s’encaminen a fer conjuntament inversions relacionades amb intel·ligència artificial properes als 800.000 milions de dòlars durant el 2026. És una xifra extraordinària fins i tot per a empreses d’aquesta dimensió. Bona part de les valoracions borsàries de tot l’ecosistema tecnològic descansa precisament sobre una premissa: aquesta inversió continuarà creixent.
Aquí hi ha el debat de fons.
Nvidia ja no és únicament una empresa que ven semiconductors. S’ha convertit en una peça central d’una expectativa econòmica molt més gran. Els seus xips alimenten centres de dades; els centres de dades justifiquen inversions energètiques; aquestes inversions necessiten finançament; el finançament genera activitat econòmica; i tot el conjunt acaba reflectint-se a borsa.
Durant anys hem explicat els mercats dient que cotitzen expectatives. Amb la intel·ligència artificial hem portat aquesta definició gairebé fins a l’extrem: estem valorant avui una part important dels beneficis que esperem que produeixi demà una infraestructura que encara estem construint.
Per això qualsevol dubte importa.
I aquí apareix Trump.
Per a la Casa Blanca hi ha un interès estratègic evident que els Estats Units conservin el seu lideratge tecnològic davant la Xina. També hi ha un interès industrial: les inversions vinculades a la IA mobilitzen fàbriques, energia, sòl, construcció, xarxes elèctriques i milers de milions de dòlars de capital privat.
Però hi ha, a més, un tercer interès del qual es parla menys: Wall Street.
Una correcció important de les grans tecnològiques no es quedaria a Nvidia. El pes de les companyies relacionades amb la intel·ligència artificial en els principals índexs nord-americans converteix qualsevol deteriorament prolongat del sector en un problema molt més ampli. Borsa, riquesa financera, fons de pensions, consum i confiança empresarial estan força més connectats del que se sol reconèixer quan els índexs pugen.
Això no vol dir que Trump telefonés a Huang per sostenir la cotització de Nvidia. No hi ha evidència que permeti afirmar-ho.
Tampoc he trobat elements que permetin parlar seriosament d’un interès financer personal del president en la companyia. Introduir aquesta acusació sense proves convertiria un debat econòmic interessant en una teoria difícil de sostenir.
Però sí que podem parlar d’interès polític.
A cap president li resulta indiferent una borsa forta. Molt menys quan bona part del seu relat econòmic es construeix al voltant de la inversió, el creixement i la superioritat tecnològica nord-americana. I encara menys quan s’acosten unes eleccions legislatives.
La relació entre política i mercats tampoc va néixer amb Trump. Els governs celebren màxims borsaris quan els afavoreixen i recorden que “la borsa no és l’economia” quan deixa de fer-ho. És una tradició força bipartidista.
El problema actual és que al voltant de la intel·ligència artificial comença a formar-se una dependència mútua especialment delicada.
Les tecnològiques necessiten que el mercat cregui que continuaran creixent per finançar inversions cada vegada més grans. Els mercats necessiten que les tecnològiques continuïn invertint per justificar determinades valoracions. I el Govern necessita que aquest cicle inversor mantingui activitat, ocupació i lideratge davant la Xina.
Tot funciona mentre l’expectativa es manté.
Però hi ha un altre element que no convé ignorar. El nerviosisme actual no procedeix exclusivament de la intel·ligència artificial. El bo nord-americà a deu anys ha tornat a superar el 5%, els preus energètics tornen a pressionar la inflació i els mercats descompten una política monetària més dura. Quan un actiu pràcticament lliure de risc comença a oferir rendibilitats d’aquest nivell, demanar a l’inversor que pagui múltiples elevats per beneficis que arribaran d’aquí a molts anys es torna una mica més complicat.
Per això la trucada resulta tan interessant.
No perquè demostri una conspiració per sostenir Nvidia. Precisament perquè mostra una cosa més profunda: fins a quin punt la intel·ligència artificial ha deixat de ser únicament una qüestió tecnològica.
És política industrial. És política energètica. És geopolítica. És borsa. I comença a ser també política econòmica.
La pregunta ja no és únicament quant pot créixer Nvidia.
Què passa quan una part massa important del mercat, de la inversió i del discurs econòmic d’un país necessita que continuï creixent.
Aquí és on una simple trucada telefònica deixa de ser tan simple.
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