Opinió
Sort que el món «no ens mira»
Fa una dècada… al punt àlgid del procés molts amics i coneguts em repetien que la independència de Catalunya estava a tocar. La majoria deia que era una qüestió de justícia, de dignitat i que anava de la mà de l’esperit dels temps i del nou ordre universal. Precisament per això s’escoltava sovint el lema que resava «el món ens mira!». Tant és així que molts ho tenien escrit en cartells portàtils que lluïen públicament, mentre exclamaven que la transformació de Catalunya en la Dinamarca del sud era qüestió de dies perquè –també deien– «tenim pressa».
De tot plegat en fa una dècada. Pot ser perquè em faig gran, però a mi aquesta dècada m’ha passat volant. De totes maneres, quan miro enrere tinc la impressió que després d’anys de reivindicacions identitàries, múltiples convocatòries electorals, crisis de govern, tripijocs partidaris i arguments voluntaristes, jornades històriques, mobilitzacions multitudinàries i banderes... se’ns ha desinflat un xic l’autoestima, aquella que feia creure’ns nòrdics del sud.
I és que després de batalles i batalletes, hem descobert la crua realitat d’un país decadent que des dels anys noranta va optar per abraçar un model de desenvolupament basat en la requalificació del sòl, el turisme estacional, els escorxadors, una administració poc eficient, i poc més. Si bé és cert que encara hi ha alguns nínxols d’activitats caracteritzades per la seva excel·lència i dinamisme, també una petita i mitjana empresa que resisteix, moltes activitats industrials s’han deslocalitzat, moltes grans empreses nostrades les han engolit grups transnacionals, les caixes d’estalvis s’han esfumat i, en un moment estel·lar de l’èpica independentista, les joies de la corona del que quedava a Cap i Casal van córrer a traslladar la seva seu fiscal a Madrid.
De tot plegat, avui tenim un racó de món una mica atrotinat. Després de creure’ns els millors (o quasi) del món, ens hem adonat –amb cert estupor– que som a la cua de moltes coses (no només de l’informe PISA). Només alguns exemples: Els trens no funcionen i, quan plou, la xarxa ferroviària s’esberla. Les autovies, accessos i rondes estan atapeïdes i cada dos per tres estan embussades. La sanitat i l’escola pública està més que sobrecarregada, amb professionals cremats i amb usuaris enrabiats. Joves que, si no hereten, difícilment tindran habitatge en propietat, i una població creixent (ja som 9 milions!) progressivament més desigual, amb un terç de les llars al llindar de la pobresa.
Què podem fer en aquestes circumstàncies? No tinc cap recepta màgica... però en primer lloc cal saber on som. I també ser conscients que si ens hem dedicat una bona pila d’anys apostant per un model de creixement que ens allunya de l’excel·lència i de l’esforç, i hem desinvertit en infraestructures, R+D i educació, caldria posar fil a l’agulla per revertir-ho. Però és clar, no se surt del pou amb un, ni en dos ni en tres anys... Com a mínim caldrà una dècada per refer els desperfectes causats sistemàticament al llarg de dècades. I, per això, seria bo fer grans consensos nacionals i, a preferir, gaudir d’una certa estabilitat política (i pressupostària) que no hem tingut des de fa molt. Tot això en un context on, si no ens afanyem, pot ser que ens caigui a sobre el tsunami d’extrema que es va engolint, progressivament, moltes democràcies.
En qualsevol cas, a dia d’avui no estem pas per treure pit ni donar lliçons. I no només perquè Madrid ens fa befa, drena i ignora; sinó també perquè tots nosaltres ens ho hem guanyat a pols fent tries que han fet llufa. Catalunya fa figa i per sort, el món no ens mira.
p.d.: Un altre dia escriuré un article optimista del que som i tenim. Ho juro!
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