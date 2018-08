Dues persones han mort aquest dilluns a la matinada en un xoc entre tres vehicles a l'autovia A-2 a Ribera d'Ondara (Segarra), segons ha indicat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït poc després de dos quarts de cinc de la matinada a l'alçada del quilòmetre 530,2 en sentit Barcelona on, per causes que es desconeixen, hi ha hagut una col·lisió amb tres vehicles implicats. Poc després de les vuit del matí, els vehicles circulen amb retencions al punt de l'accident.