Espanya acollirà 60 migrants de l'Aquarius per un acord amb altres 5 països europeus

El vaixell de rescat 'Aquarius', gestionat per les ONG SOS Mediterranée i Metges Sense Fronteres (MSF), atracarà pròximament a Malta gràcies a un acord entre sis països europeus per repartir-se als 141 migrants i refugiats que viatgen a bord.

Així ho ha anunciat el Govern maltès, que ha confirmat en un comunicat que "Malta donarà permís a l''Aquarius' per entrar en els seus ports, tot i no tenir l'obligació legal de fer-ho". En aquest sentit, ha explicat que els migrants seran traslladats a França, Alemanya, Luxemburg, Portugal i Espanya.

L'Executiu de Joseph Muscat també ha confirmat que la "solució europea" aconseguida sobre aquest tema s'estén a 114 persones més rescatades per Malta en els últims dies. D'elles, 60 seran distribuïdes en altres estats membre de la UE, ha informat.

Muscat ha donat les gràcies a Twitter al president de França, Emmanuel Macron, per aquesta "iniciativa conjunta", i alhora ha destacat el diàleg ofert des de les principals institucions europees per resoldre aquest tema. Per a la seva Govern, aquest cas "és un exemple concret de lideratge i solidaritat europeus".