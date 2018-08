Les comarques gironines estan en risc per tempestes

Les comarques gironines estan avui en alerta groga i taronja per fortes pluges i tempestes. La comarca de la Selva és on les precipitacions podrien ser més abundants, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

El dia començarà ennuvolat i serà a partir del migdia i la tarda quan es podrien produir forts xàfecs, acompanyats en alguns indrets per calamarsa. La temperatura màxima anirà a la baixa i, fins i tot, les mínimes es podrien registrar al final de la jornada d'avui.

És per aquesta intensitat de pluja que s'ha emès un avís on es podran superar els 20 mm en només 30 minuts a les comarques gironines. Un llindar que es podria superar a la Selva.

Activada l'alerta de l'Inuncat

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la previsió de pluges intenses a l'interior de Catalunya aquest divendres a la tarda. Davant d'això, Protecció Civil ha demanat, a través d'un comunicat, "extremar les precaucions al volant, ja que les precipitacions coincidiran amb la sortida del cap de setmana". L'episodi s'allargarà fins dissabte al matí i en les darreres hores afectarà especialment les comarques del litoral.

Davant la previsió de pluges intenses, Protecció Civil ha recomanat "evitar aparcar els vehicles en les rieres, especialment a les zones properes a la desembocadura, on més cabal i amb més força es pot acumular". Un cop comencin les pluges, aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT també ha alertat als responsables de les activitats de lleure de joventut previstes a les zones on es preveu que plogui amb més intensitat perquè no facin activitats a prop del riu i ha demanat als municipis que vigilin la llera, reportin les possibles incidències i es mantinguin connectats a la xarxa de telecomunicacions d'emergència.

La predicció a la resta de Catalunya

Pel que fa a la resta de Catalunya també s'esperen fortes pluges, sobretot a la comarca d'Osona, que està en risc taronja (alt) com la Selva, i la província de Barcelona, en risc groc (moderat).

Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), un total de 15 províncies espanyoles estan avui en risc groc i taronja per pluges i tempestes. L'agència apunta com a fenomen significatiu que els xàfecs i tempestes podrien ser localment fortes i podrien estar acompanyats de calamarsa a l'àrea mediterrània i a l'est d'Aragó, sense descartar que puntualment siguin molt forts a Balears, Catalunya i Osca.

En concret, les províncies en risc per pluges i tempestes són Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona, Almeria, Granada, Osca, Conca, Alacant, Castelló, València, Menorca i Múrcia, que ascendirà a risc important a Eivissa i Formentera i Mallorca.