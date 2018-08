Un dels terroristes de Ripoll enviava diners a Alemanya cada mes entre 2009 i 2014

Els Mossos d'Esquadra van investigar les transferències d'entre 500 i 1.000 euros que Mohamed Hychami, un dels terroristes del 17-A abatuts a Cambrils, realitzava mensualment entre 2009 i 2014 a un compte alemany que tenia com a titular una persona de nom àrab. El jutge va demanar a l'entitat informació sobre aquestes transferències a finals del passat mes d'octubre. Així consta en el sumari de la causa de l'Audiència Nacional en la qual el magistrat Fernando Andreu investiga els fets.

Aquestes diligències parteixen de la declaració realitzada a la policia autonòmica per una treballadora de Catalunya Caixa, que actualment està integrada en el BBVA, només un dia després dels atacs de la Rambla i Cambrils. Va ser la dona qui, després de conèixer que pels mitjans de comunicació s'identificava Hychami com un dels membres de la «cèl·lula» terrorista, va acudir als Mossos per assenyalar que en el període que va des de novembre de 2009 a novembre de 2014 havia treballat a l'oficina de la llavors Catalunya Caixa a Ripoll, on el jove era client seu.

La treballadora va manifestar que solia fer ingressos regulars, com a mínim una vegada al mes, a un compte d'Alemanya per un import d'entre 500 i 1.000 euros. No obstant això, no recordava si el destinatari era un home o una dona, ni tampoc el seu nom. De totes maneres, sí que recordava, tal com va declarar, que es tractava d'un titular amb nom àrab, que era sempre el mateix i que Hychami portava els resguards d'ingressos anteriors per així copiar les dades a cada ingrés.



Es va investigar si era blanqueig

En semblar-li unes operacions poc habituals, l'empleada va preguntar a Hychami el motiu d'aquests moviments i aquest va respondre: «Soc jove, però tinc negocis a Alemanya».

La situació li va continuar semblant estranya i és per això que la bancària ho va comunicar als seus superiors. Des de l'oficina es va encarregar un estudi al seu departament de blanqueig de capitals sobre aquestes operacions bancàries del qual «no va resultar res rellevant», segons la testimoni.

A l'estiu del 2014, després de la fusió de Catalunya Caixa amb el BBVA, Hychami va cancel·lar el compte bancari manifestant que no li agradava la forma amb què treballava el banc des de llavors.

En el seu requeriment, realitzat a finals del mes d'octubre, el jutge Andreu es va dirigir al departament de prevenció de blanqueig del BBVA perquè facilités informació detallada tant de les transferències realitzades per Hychami com de les dades del beneficiari a qui anaven destinats els diners.