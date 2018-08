Música, tastets i carrers plens a la desena edició de la Cuina al Carrer

Els carrers de la Cort Reial de Girona eren plens de gom a gom ahir al vespre. Turistes i locals es movien al ritme de la música de diverses bandes locals que sonava des de dalt dels escenaris de la plaça del Mercadal i la plaça de l'Oli. I, per acabar, la vetllada podia ser marinada amb una cervesa, una copa de vi o els tastets gastronòmics a escollir en funció del gust del consumidor.

La desena edició de la Cuina al Carrer va ser tot un èxit. De set de la tarda a dotze de la nit 24 establiments de Girona van oferir al Barri Vell tastets de la seva cuina i degustacions de cervesa Estrella Damm i de vi a l'aire lliure. Cada local venia les seves pròpies tapes des dels estands muntats davant de la porta del restaurant, promocionant així la cuina local.

«Volíem això. Que els gironins gaudissin d'una nit en un espai únic i singular a l'aire lliure i que poguessin assaborir la gastronomia de la ciutat, sobretot després d'una època en què han vist aquests carrers aglomerats de turisme», explicava Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració (AHTR) de Girona, al bell mig de la plaça Mercadal.

Era difícil fer-se un lloc entre la gent per agafar un plat i poder tastar les gambes a la planxa del restaurant Draps, per exemple, que les podies olorar des de 20 metres de distància. El Llevataps, situat just al davant, no es quedava curt en demanda entre els vins i l'oferta estrella de la nit: la càpsula de cafè, foie i xocolata gianduja. Però el més demanat era l'Arròs i Peix, ja que les cues que arribaven fins al mig de la plaça no s'escurçaven en cap moment.

Jordi Laball, membre del Departament de Comunicació i Relacions Externes de Damm, va assegurar que les iniciatives d'aquest estil «amplien les propostes gastrolúdiques de Girona i són clau per donar a conèixer l'oferta gastronòmica de la ciutat». Així, comentava que desconeixia l'assistència de l'edició de l'any passat, el primer any que van col·laborar amb l'esdeveniment, però que tant l'anterior com el d'ahir van ser «tot un èxit». «En ser un espai obert és difícil comptabilitzar la gent que gaudeix de la proposta», afegia.

Un pla previ al partit del Girona

Els organitzadors havien fet una crida perquè l'esdeveniment fos «el pla perfecte» per a tots aquells aficionats al futbol que volguessin anar sopats a l'important partit que va enfrontar ahir el Girona FC amb el Reial Madrid. «I la veritat és que ho hem aconseguit», va declarar Carreras, dient que: «Hi ha moltes persones amb la samarreta del Girona o del Madrid, amb banderes i amb la cara pintada a les parades dels restaurants per comprar menjar».

En aquesta degustació també hi havia altres restaurants de la zona, com el Mon Oncle, l'Artusi o el Maguey, però també altres mb d'altres zones, com és el cas del restaurant de cuina casolana Can Veí, situat a Sarrià de Dalt.