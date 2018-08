Una plaga d'escarabats de l'om sorprèn diversos habitatges a Fontcoberta

Uns quants veïns de Fontcoberta s'han vist sorpresos per una plaga d'insectes que s'han instal·lat durant uns dies a les parets i finestres dels seus habitatges. Es tracta d'entre 4 i 6 habitatges contabilitzats pel consistori al carrer Mossèn Pere Campolier, que des de fa prop d'una setmana van començar a notar la presència d'uns insectes marronosos d'aproximadament un centímetre i amb unes franges groguenques. El primer tinent d'alcalde de Fontcoberta, Xavier Cros, va confirmar que es va rebre un avís sobre aquest assumpte dijous al matí, per la qual cosa divendres va anar a visitar els veïns perjudicats juntament amb un expert municipal de plagues per tal de conèixer el nivell d'afectació que s'havia produït al municipi. «Sí que hi ha hagut un moviment, però la plaga ja està de baixa», va assegurar el tinent d'alcalde, que va afegir que «no hem sabut determinar de quin insecte es tracta».

Alguns veïns i des del mateix consistori haurien convingut que es podria tractar d'una plaga relacionada amb el camp de colza que hi ha annex a alguns dels habitatges afectats, per la qual cosa han acordat amb el propietari de les terres que es procedirà a tallar les restes de tija de colza que resten al camp.

Tot i això, el biòleg i expert David Estany va determinar per al Diari de Girona, i amb la ratificació del també biòleg Fernando Loras, que l'insecte en qüestió és un escarabat de l'om (Xanthogaleruca luteola), un animal autòcton d'Europa que es pot trobar a tot Catalunya. A més, l'insecte no causa cap perjudici per a les persones ni pot transmetre malalties. «En tot cas el més afectat és el mateix om, que es veu debilitat per la infectació de les erugues a les seves fulles», diu l'expert.

Respecte al reconeixement de si és plaga o no, el biòleg aclareix que no hi ha un barem numèric per determinar-ho, i que es calcula tenint en compte els perjudicis que ocasiona a les persones. Per últim, l'expert avisa que poden produir-se noves manifestacions durant el proper hivern.