Artadi i Calvo es troben en secret a Madrid a les portes del nou curs polític

La consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Elsa Artadi, i la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, es van reunir en secret dimecres a Madrid a les portes del nou curs polític, segons ha avançat 'Nació Digital' i han confirmat fonts del Govern a l'ACN. La trobada, que les mateixes fonts indiquen que va ser de treball intern, va tenir lloc just un dia abans de l'última polèmica entre els dos executius per l'advertiment de l'estatal al català de les conseqüències que tindria optar per la via unilateral en la qüestió de la independència.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebaixat avui el to apostant per donar "una oportunitat a la política".

El Govern ha confirmat que la reunió va tenir caire privat, que va ser de treball intern i que l'ambient va ser de cordialitat. Entre d'altres, s'hi va abordar els temes de més urgència de l'agenda política bilateral, així com assumptes competencials que comparteixen les dues dirigents, com és el cas d'igualtat i dones.

Cal recordar que Artadi ja va ser l'encarregada de preparar, aleshores amb la ministra d'Administracions Públiques, Meritxell Batet, l'ordre del dia de la reunió que van mantenir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, el 9 de juliol a Madrid. Després d'aquella trobada els dos presidents van anunciar que abans d'acabar l'any en tornarien a fer una altra a Barcelona. Torra ha concretat aquesta setmana que la reunió serà a l'octubre i Sánchez ha confirmat avui que la trobada se celebrarà més enllà de polèmiques verbals.