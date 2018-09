De Marchi guanya l'onzena etapa de la Volta a Espanya

El ciclista italià Alessandro De Marchi (BMC) ha guanyat aquest dimecres l'onzena etapa de la Volta a Espanya, disputada entre Mombuey i Ribeira Sacra (Luintra) sobre 207,8 quilòmetres, arribant en solitari després de ficar-se en la fugida del dia en una jornada , la més llarga de la ronda espanyola, que ha estat dura però no ha deixat grans canvis en la classificació general.

De Marchi li ha guanyat el pols a Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin), el seu acompanyant en la part final de l'escapada, i el seu millor ritme en una dura ascensió ha estat clau per deixar enrere al colombià i evitar que Franco Pellizotti (Bahrain-Merida) arribés a ell per darrere. De Marchi suma el seu tercer triomf d'etapa a La Vuelta en la seva carrera.

L'etapa més llarga de la present edició amb 207,8 quilòmetres es presentava amb quatre ports i perfil de mitja muntanya que cridava als aventurers. Des de la torre de l'església de Nuestra Señora de l'Asunción, edificada al segle XIII pels cavallers templers, es va albirar al gran grup allunyar-se camí de la Ribeira Sacra.

El gran grup no ha donat llum verda fins passats els 100 quilòmetres, quan 29 expedicionaris s'han destacat entre ells Omar Fraile, Mollema, Majka i el francès Thibaut Pinot, el millor situat a la general a 2.34 del líder.

Pujant l'Alto do Trives (2a) Pinot era el líder virtual, ja que el pilot dirigit per Movistar rodava a més de 4 minuts. El ciclista francès s'ha animat davant la idea de pujar al podi i ha intentat l'escapada, però s'ha trobat amb l'ambició de Mollema, llançat al pas per l'esprint intermedi de Castro Caldelas.

Dura batalla, sense quarter, per la victòria, amb un escamot tirat pel Movistar, davant la mirada agraïda del Mitchelton del líder, poc preocupat per perdre la vermella de Yates. "A l'equip del líder li agrada anar de gratis", ha dit a meta Valverde. En aquest escenari ha marxat per davant De Marchi acompanyat en la pujada al Mirador de Cabezoas (3a) pel jove de 23 anys Jonathan Restrepo. Ha estat la fugida definitiva.

De Marchi sabia que en un final a l'esprint no podia arribar acompanyat del colombià, per això ha demarrat en una pujada a 5 de meta i dirigir-se cap al seu alliberament. Després de tres anys sense aixecar els braços, l'italià ha tancat els ulls per veure en el seu interior el final d'un túnel.

Mentrestant, anaven arribant els 29 integrants de la nombrosa escapada. Pinot sense premi, Mollema el mateix, com Omar Fraile. I més enrere un últim estirada del Education First de Rigoberto Urán no va espantar a ningú. En meta sense canvis, i Movistar assenyalant al Mitchelton per "no pencar". Aquest dijous es disputarà la dotzena etapa, entre Mondoñedo i Mañón, de 181,1 quilòmetres.