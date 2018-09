Els Mossos s'integraran al CITCO abans d'un mes

Els Mossos d'Esquadra s'integraran plenament al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) abans d'un mes, després que ja s'estan a punt de superar els problemes tècnics i informàtics que ho havien impedit fins ara. És un dels principals acords sorgits de la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, que encara dura, segons han explicat fonts d'ambdues administracions. A més, durant la trobada, la Conselleria d'Interior ha demanat al Ministeri que aprovi dues noves promocions de mossos entre el 2019 i el 2020 de 750 agents cadascuna.

Segons l'acord sobre el CITCO, un mosso d'Esquadra estarà permanentment desplaçat al centre, on tindrà plaça fixa i integrada.

D'altra banda, amb les dues noves promocions de mossos, que es farien els cursos 2019-2020 i 2020-2021, i comptant els 500 aspirants que acaben de començar el curs a l'Institut de Seguretat Pública, la policia catalana podria comptar amb 2.000 nous agents, que descomptant les baixes produïdes i que es produiran properament, permetria mantenir la plantilla del cos en 18.000 agents, ràtio que per població li tocaria a Catalunya. No obstant, el Ministeri de l'Interior ha de traslladar la proposta al Ministeri d'Hisenda, que és qui té l'última paraula per autoritzar la despesa.