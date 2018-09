Operació urnes: La 'delació' d'un empleat d'Unipost va permetre intervenir targetes censals l'1-O

Una trucada anònima va servir per confiscar milers de sobres electorals de l´1-O.

La trucada anònima d'un home que es va identificar com a "responsable de Unipost" permetre a la Guàrdia Civil intervenir a prop de 45.000 targetes censals que la Generalitat de Catalunya havia preparat per a la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, segons consta en el sumari del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que investiga la causa i al qual ha tingut accés Europa Press.

En concret, l'home va trucar a la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona a les 10:30 hores del 18 de setembre de 2017 i identificant-se com a responsable d'Unipost, advertint que la central de l'empresa al Polígon Gran Sud de l'Hospitalet de Llobregat esperava rebre aquella mateixa matinada un enviament de 15.000 sobres certificats per a la seva distribució immediata amb justificant de recepció al remitent que seria la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, va informar als agents que dos dies després, s'esperava l'arribada a la mateixa central de 3,5 milions de sobres per a repartiment ordinari el remitent dels quals, com en el cas anterior, seria la Generalitat de Catalunya i que contindrien targetes censals per el referèndum.

Segons va poder comprovar la Guàrdia Civil, Unipost, presidida per Antón Raventós, estava vinculada a la Generalitat de Catalunya perquè era una de les adjudicatàries que s'encarregaven del correu postal d'aquest organisme. De fet, l'empresa ja va ser cridada a declarar per la seva participació en el subministrament de material electoral a la consulta del 9 de novembre sobre la independència de Catalunya.

Davant la possibilitat que estigués "col·laborant, com ja va fer en la consulta popular del 9-N", en el subministrament de "material de propaganda" de la Generalitat per a la celebració del referèndum il·legal d'octubre, la Guàrdia Civil va considerar necessari inspeccionar mitjana dotzena de seus de Unipost, entre elles la de la Mare de Déu dels Àngels, a Terrassa.

Allà els agents van observar diversos palets amb diferents caixes en què hi havia "una ingent quantitat de sobres de color blanc", indicacions per a diverses poblacions de tot Catalunya i diverses numeracions. Externament, els sobres presentaven impresa la inscripció "Generalitat de Catalunya" i tenien ja posada la direcció de la persona física a la qual s'havien d'enviar.

El Jutjat número 3 en funcions de guàrdia de Terrassa va autoritzar intervenir els sobres i obrir una mostra per confirmar les sospites del seu contingut, tot i que no va donar permís per entrar i registrar les dependències d'Unipost a la localitat. En total, els agents van intervenir 43.429 sobres i en la mostra que van obrir, un per palet (eren 3), van trobar un foli dirigit a una persona física a la qual se li nomenava membre d'una mesa electoral.

Una cosa similar va passar a Manresa. L'equip de la Guàrdia Civil de la localitat va inspeccionar la seu d'Unipost i va intervenir 1.811 cartes certificades amb justificant de recepció el remitent dels quals era la Generalitat de Catalunya que van ser lliurats voluntàriament als agents per l'encarregat. Era 19 de setembre i un dia després, se li va prendre declaració.

Aquesta persona, que també era responsable de la sucursal de Terrassa, i treballava per a Unipost des de 1992, va explicar als agents que ell mateix havia traslladat a Manresa els sobres, el dia 18 en el seu vehicle particular, alguna cosa, segons ha dit "habitual". Desconeixia el contingut de les cartes i només sabia que estaven esperant una gran quantitat perquè els seus superiors l'havien cridat per informar-lo.

També va assegurar que era "la primera vegada" que rebia una partida de sobres com aquella, amb la capçalera de la Generalitat de Catalunya, i que si bé "no és el normal" rebre aquesta quantitat de correu de cop, aquest client en particular, els donava "molt volum" de treball.