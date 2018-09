Cs dona per trencat el pacte d'investidura amb el PSOE-A

El Comitè Executiu Nacional de Cs, presidit per Albert Rivera, ha aprovat per unanimitat aquest divendres la proposta que ha elevat el líder andalús, Juan Marín, de manera que dona per trencat el pacte d'investidura que la formació va subscriure a Andalusia amb el PSOE-A després de les eleccions autonòmiques de març del 2015 i que va permetre que Susana Díaz fos investida com a presidenta de la Junta pel Ple del Parlament.

"El PSOE-A ha trencat l'acord d'investidura i sense donar ni una sola explicació", ha dit Marín en roda de premsa a Màlaga, al costat del secretari general de Cs, José Manuel Villegas, després de la reunió de l'Executiva nacional; on ha criticat els "incompliments" i la "falta de voluntat" dels socialistes andalusos per donar compliment a les mesures de regeneració democràtica que contempla el referit acord.

Ha avisat que Susana Díaz i el PSOE-A "han esgotat la paciència dels andalusos i de Cs", atès que ha criticat que "quan es tracta de parlar de regeneració democràtica el PSOE-A dona un cop de porta, fuig del debat" i a més, com ha rebutjat, "intenta justificar l'injustificable: fer responsable de la ruptura del pacte als que complim al cent per cent els nostres compromisos".

En la mateixa línia, el líder andalús de Cs ha assenyalat que l'única explicació que troben a aquest comportament dels socialistes és que "Susana Díaz a l'única cosa que li té por és al calendari judicial, a la sentència dels ERE, la comissió d'investigació de la Faffe i a les conseqüències que es dirimeixen d'aquest cas".