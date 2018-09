L'ANC afirma que ha omplert tots els trams de la manifestació de la Diagonal i que té 460.000 inscrits

Imatge facilitada per l´ANC que mostra com s´ha omplert el recorregut de la manifestació

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciat que ja s'han omplert tots els trams de la manifestació per la Diada 2018 d'aquest 11 de setembre a la Diagonal de Barcelona, amb 460.000 inscrits. L'esdeveniment té l'objectiu, segons indiquen els organitzadors, de "reclamar el mandat de l'1 d'octubre".

L'entitat subratlla que fins a les vuit del vespre hi ha temps d'inscriure-s'hi, però només per telèfon. Pel que fa a la xifra d'autocars contractats, l'ANC afirma que n'hi ha 1.500. A banda, indica que s'han venut 275.000 samarretes commemoratives de l'efemèride d'aquest dimarts. Les xifres, subratllen els organitzadors, "permeten ser molt optimistes de cara a la mobilització de demà".

L'ANC també ha obert, com ha fet en altres ocasions, la denominada 'Fila 0', per a persones que no puguin assistir a la manifestació o que no hagin tingut temps d'inscriure's.