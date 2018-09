Pedro Sánchez haurà de comparèixer per la seva tesi i anuncia que la digitalitzarà

El PP ha anunciat aquest dijous que donarà suport a la petició de Ciutadans perquè Pedro Sánchez comparegui davant el ple del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les sospites de plagi de la seva tesi doctoral. Així ho han apuntat fonts dels populars després que el propi president hagi negat de forma contundent les informacions que apunten en aquesta direcció i hagi amenaçat amb accions legals els mitjans que ho han publicat. Sánchez, per la seva banda, ha anunciat que digitalitzarà la seva tesi perquè es pugui consultar de forma sencera.

Ciutadans ha obert la via de la compareixença aquest dijous amb unes manifestacions en què Albert Rivera ha demanat al president del govern espanyol que comparegui per explicar "si aquesta tesi la va fer ell, si hi ha plagis, com es va fer, qui hi havia al tribunal i si tenia vincles amb el seu partit". "Tot això ens ho ha d´explicar al Congrés i Ciutadans demanarà a compareixença de Sánchez tot i que el normal és que ho fes ell, donés la cara i ho expliqués", ha dit. El partit de Rivera, però, no podia forçar en solitari la compareixença perquè el Reglament del Congrés estableix que ho han de sol·licitar com a mínim dos grups de la cambra. Després d´una primera reunió amb el PP amb aquest objectiu –on els populars han demanat temps per donar una resposta- el partit de Pablo Casado ha anunciat finalment que donarà suport a la petició, de manera que les dues forces –que també tenen majoria absoluta a la Mesa- forçaran la compareixença de Sánchez.