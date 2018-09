L'escola La Benaula de Caldes de Malavella estrena Erasmus sobre aprenentatge cooperatiu

L'escola d'educació Infantil i Primària La Benaula, de Caldes de Malavella, s'estrena en els programes europeus Erasmus+ KA101 amb l'objectiu de motivar un alumnat cada vegada més divers i poc motivat pels mètodes d'aprenentatge tradicionals. Per aquest motiu, el centre s'ha proposat desenvolupar un sistema de treball cooperatiu i millorar el coneixement de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i d'Aprenentatge i Coneixement (TAC), per tal d'integrar-les en l'activitat del seu alumnat.

El programa, anomenat Working cooperatively as a chipset, s'allargarà un any i es realitzarà en societat amb escoles de Finlàndia (Kokkola), Irlanda (Dublín) i Itàlia (Florència). La primera setmana d'octubre, una delegació docent de La Benaula visitarà la seva sòcia principal, l'escola Mäntykankaan, de Kokkola, una població situada a la costa oest de Finlàndia. La finalitat del viatge és observar com treballen els seus homòlegs finlandesos, sobretot pel que fa a l'àmbit cooperatiu, i compartir experiències d'aprenentatge i d'ensenyament. Durant el tercer trimestre del curs, cinc docents del col·legi finès faran una estada d'una setmana a Caldes.

L'equip coordinador del projecte suma diversos tipus de coneixements i experiència professional en l'aprenentatge i el treball cooperatiu, les noves tecnologies i la llengua anglesa –a més d'altres aptituds específiques. Les seves integrants són la directora de l'escola La Benaula, Anna Sánchez; la mestra de Llengua anglesa Iolanda Moya, amb bagatge en l'aprenentatge cooperatiu a través de projectes europeus eTwinning; la mestra de Música, Anna Segurañas; la mestra tutora, especialista en educació Infantil i Primària, Marta Teruel; i la mestra de Primària, especialista en Educació Musical i Llengua anglesa, Jou Martín.



Formació posterior al claustre

Després del primer viatge a Finlàndia, l'Erasmus preveu dues mobilitzacions més a Dublín i a Florència, on quatre mestres de l'escola caldenca assistiran a cursos d'aprenentatge sobre el treball cooperatiu i les TIC. En tots els casos, les docents que facin els viatges impartiran sessions de formació per a la resta del claustre de La Benaula, de cares al curs vinent; perquè, tal com van apuntar les responsables del projecte, «l'objectiu final és que tot aquest coneixement repercuteixi directament en la manera de treballar de l'alumnat de l'escola».