El PP fa valdre la majoria absoluta al Senat i demana la compareixença de Sánchez per la tesi doctoral

El PP ha fet valdre la seva majoria absoluta al Senat i farà que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagi de comparèixer a la cambra alta per donar explicacions sobre les suposades irregularitats en la seva tesi doctoral en economia.

Després que diversos mitjans publiquessin la setmana passada que Sánchez havia plagiat la tesi, PP i Cs van registrar una petició de compareixença al Congrés que no ha obtingut el suficient suport de la resta de grups. Per això, els populars recorren al Senat, on tenen prou majoria per sol·licitar-ho. "Sánchez haurà de donar explicacions al Senat sobre la tesi doctoral que es nega a donar al Congrés", ha anunciat a través de Twitter el portaveu en aquest cambra, Igacio Cosidó.

Després de la polèmica, el president va optar per publicar la tesi a Internet i La Moncloa va comunicar que havia superat "àmpliament" dos test anti-plagi.