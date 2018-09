Torra: «En funció dels esdeveniments prendrem decisions»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assenyalat que el rumb de la legislatura anirà "en funció dels esdeveniments". "En aquesta legislatura cada dia passen situacions d'una gravetat i d'una excepcionalitat de la que no estem acostumats", ha assenyalat Torra en una entrevista a 'Nació Digital', posant com a exemples l'empresonament de Jordi Turull enmig del debat d'investidura quan fou candidat o, el més recent, la dels polèmics missatges que s'havien intercanviat jutges i en el que, entre d'altres, qualificaven els independentistes de "colpistes".

"Un poder judicial del qual no en podem esperar cap mena de justícia ni imparcialitat", ha indicat, demanant ja "l'arxivament de les causes" davant la "nul·la imparcialitat" mostrada. En un altre moment de l'entrevista i sobre el seu futur a mig termini, és contundent: "Descarto completament ser candidat a res".

"He tingut la sort que el destí em portés aquí, intento portar aquest càrrec amb la màxima dignitat possible", manifesta Quim Torra en una entrevista que es va fer divendres al vespre a la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat. "Aquesta institució ha de ser prestigiada i prestigiosa. Entendré que la meva feina acabarà quan acabi aquest mandat", apunta.

Quan falten pocs dies del primer aniversari de l'1-O, Torra ha raonat sobre el llegat d'aquella jornada: "Demano que de l'1-O en tinguem una idea de victòria. Una gran dia de victòria per als catalans i que ens marca el moment fundacional del que estem fent", indica. Tot seguit, apunta que "si mai veiés que jo no puc aplicar el resultat de l'1-O i del 27-O, jo no estaria al davant de la presidència de la Generalitat".

Sobre l'avenç cap a la república, diu al diari tenir "la sensació que per primera vegada podem avançar en quatre fronts alhora: exili, presó, institucions catalanes i societat civil organitzada". Tot i així, no tanca la porta a seguir parlant amb l'Estat. "La bandera del diàleg no la deixarem mai, en la situació que sigui. Però insisteixo: seguirem avançant", assegura.

Abans però, i amb la vista posada en les sentències dels polítics que estan en presó preventiva i dels 'Jordis', Quim Torra ha qualificat de "gravetat enorme per al país, políticament parlant" si les sentències no són absolutòries i que, en cas d'haver-hi condemnes, "el Parlament hauria de prendre una decisió" com per exemple, donar per finalitzada la legislatura.