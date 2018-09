Un nen de 6 anys, ferit greu en caure des d'un àtic a Alcanar

Un nen de 6 anys ha resultat ferit greu aquest dilluns al migdia, en caure des de la terrassa de l'àtic on resideix, a Alcanar, al Montsià. La caiguda s'ha produït de més de 16 metres d'altura, des d'un quart pis. El petit estava sol a casa en el moment de l'accident i els Mossos d'Esquadra han obert diligències d'investigació per esclarir els fets. L'avís al 112 s'ha donat a les 12:28 hores. El nen ha patit fractures múltiples i ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, amb un helicòpter medicalitzat del SAMU (Servei d'Atenció Mèdica d'Urgència) de Castelló. Segons fonts del Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM), no es descarta que pugui ser traslladat aquest vespre a un hospital de Barcelona. Tot i la gravetat de l'accident, no es tem inicialment per la seva vida.