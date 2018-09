Encara falten 13.500 inscrits per omplir la cadena humana

A una setmana i mitja del 7 d'octubre encara falten un total de 13.500 persones per omplir la cadena humana organitzada per l'ANC, que unirà el col·legis electorals del Gironès «que més van patir la repressió l'1 d'octubre». Un dels «caps» estarà a Sant Julià de Ramis, al col·legi on havia d'anar a votar Carles Puigdemont i que va ser «on van començar les intervencions», va explicar ahir el coordinador de l'ANC al Gironès, Joan Carles Bonet, durant la presentació de l'acte. L'altre extrem serà Aiguaviva, on ja a la tarda les policia va «estroncar» un dinar popular i va llançar gasos lacrimògens causant diversos ferits.

Serà precisament en aquesta localitat on, després de fer la cadena humana que tindrà el punt àlgid a les 17.15, hi haurà un acte i un berenar-sopar groc que posarà punt final a la jornada. Segons va detallar Bonet, hi haurà parlaments de personalitats que ja han confirmat la seva assistència, com la presidenta de l'ANC o els alcaldes de les cinc poblacions per on passarà la via. A més, també hi haurà actuacions de Jordi Pesarrodona, Titot o Adrià Puntí.

La cadena humana s'estendrà uns 15 quilòmetres i estarà dividida en 27 trams. Els organitzadors calculen que calen unes 15.000 persones per omplir-la. Les inscripcions es poden fer a través del web femnevia.assemblea.cat, tot i que fins al moment només s'hi han inscrit unes 1.500 persones.

En paral·lel a la cadena humana, les ràdios municipals de diferents poblacions de la demarcació uniran antena per fer un programa conjunt en directe que durarà des de les quatre fins a les sis de la tarda i, després, connectarà amb l'acte d'Aiguaviva. De moment, ja han confirmat la seva participació les ràdios de Llagostera, Cassà, Sarrià de Ter, Salt, Sant Gregori, Celrà i Vilablareix.



Records al Col·legi Verd

Paral·lelament - i quan queden només uns dies per l'1 d'octubre - el record psicològic i material a les escoles continua obert un any després del referèndum. Centres educatius on es van instal·lar les urnes reviuen l'«impacte» de l'actuació policial d'aquella jornada i alguns d'ells ressalten que algunes «ferides» encara estan obertes. Mentre alguns asseguren que s'ha treballat per tornar a la «normalitat», altres remarquen que no s'han recuperat del «xoc». Portes esbotzades, vidres trencats, ordinadors perduts, són part del balanç d'aquell dia. Els centres han reparat els desperfectes causats per l'actuació policial, però en molts casos s'ha fet amb recursos propis i pendents encara de si les assegurances assumeixen aquest cost.

A Girona, el record de les càrregues policials a l'Escola Verd encara és ben viu. Aquí, la policia va entrar-hi per la força, saltant la tanca exterior, donant cops de porra i llançant trets a l'aire. Una portaveu de l'AMPA, Assumpció Rodeja, explica que moltes famílies van quedar colpides i agraeix el suport rebut per part de la Generalitat per ajudar-les a superar el tràngol.

Entre d'altres, els alumnes van comptar amb l'ajuda d'un equip de psicopedagogues i també es van dur a terme tallers vinculats amb el tractament de les emocions. «Això va ajudar les famílies a afrontar les pors que van patir durant aquella situació tan dura i violenta», explica Rodeja. Un any després de l'1-O, l'AMPA vol allunyar-se de la «negativitat» que suposa la imatge de la policia entrant a l'Escola Verd. «Ho hem viscut, ho tenim a la ment i no ho oblidarem; però pensem que allò que cal rememorar és la il·lusió i la implicació de tota la gent que va fer possible el referèndum», diu Rodeja. «De poder dir: «Jo també hi vaig ser», hi afegeix.

«Allò que es va viure va ser un moment de germanor impressionant», diu una altra portaveu de l'AMPA, la Sònia Moret. «Primer per defensar les escoles i després per fer possible que es pogués votar», explica, recordant que quan es va poder reobrir el col·legi electoral, es van arribar «a formar cues d'hora i mitja» davant les urnes.

És per aquest motiu que, aquest pròxim dissabte l'AMPA de l'Escola Verd recrearà l'ambient que es va viure la vigília de l'1-O (quan ja de nit van rebre la visita de l'aleshores president Carles Puigdemont). Es farà un sopar de germanor i aquells qui vulguin es podran quedar a dormir al col·legi. Diumenge hi haurà un esmorzar popular, un dinar de germanor i tothom qui ho desitgi podrà tornar a votar.

Per això, a l'Escola Verd hi haurà una «urna clandestina», que arribarà en cercavila. En aquest cas, a més de la casella del Sí/No, les paperetes tindran un espai per «exercir la llibertat d'expressió i escriure-hi missatges», concreta Moret. Dilluns a la tarda es farà el recompte de vots i es penjaran els missatges a la tanca de l'escola (on està previst que els alumnes hi puguin pintar un mural per a la convivència i la resolució pacífica dels conflictes).

Aquest no és l'únic acte que es farà a les comarques gironines en commemoració a l'1 d'octubre, municipis com Banyoles, Ripoll, Llagostera o Cassà de la Selva aprofitaràn per batejar diferents espais amb el nom de la data del referèndum.