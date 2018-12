Tarda: «És possible que haguem de tornar a desobeir i que nous dirigents entrin a presó»

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà considera que "és possible" que calgui tornar a desobeir l'Estat i que una "nova remesa de dirigents polítics catalans" entrin a la presó, però ha assegurat que Esquerra "farà tot el que sigui necessari" perquè això no passi, ja que l'objectiu "prioritari" és "fer possible un diàleg" per fer efectiu el dret a l'autodeterminació.

En un acte amb un centenar de militants a Olot, el dirigent republicà també ha volgut mostrar el seu suport a la decisió de Jordi Sánchez i Jordi Turull d'iniciar la vaga de fam. "És una decisió que comporta pagar una penyora, personal i física i que afectarà també a les seves famílies. Només podem dir que estem amb vosaltres", ha reblat Tardà.

Esquerra aposta per negociar amb l'Estat un referèndum d'autodeterminació. Aquesta és la "prioritat" dels republicans que, això sí, alerten que "és possible" que es torni a desobeir. Això, explica el diputat dels republicans al Congrés Joan Tardà, pot provocar que una nova remesa de polítics catalans acabin a la presó. Amb tot, Tardà deixa clar que faran tot el que es pugui perquè no passi. En aquest sentit, Tardà ha recordat l'1 d'octubre com un dia de desobediència "extraordinari".

Tardà ha apostat per eixamplar la base sobiranista que ha qualificat de "molt important". "Nosaltres el què farem serà convèncer encara més gent perquè s'afegeixin a la causa independentista", ha assenyalat el diputat, que ha fet servir una metàfora per explicar-se. "Aquest camí ha de ser ample per poder-hi cabre tots", ha concretat.

Tot plegat en un acte en què Tardà ha compartit faristol amb la consellera de Justícia, Ester Capella, davant d'un centenar de militants i simpatitzants del partit a Olot, que s'han posat dempeus per aplaudir Sánchez i Turull quan Joan Tardà els ha recordat.

"Han pres una decisió que els obliga a pagar una penyora personal i física i que també comportarà patiment per a les seves famílies. Només us podem dir que estem amb vosaltres", ha destacat

Capella posa en valor les municipals



La consellera de Justícia ha fet referència a la importància que tenen les eleccions municipals del maig vinent. Capella considera que han de servir com un moment per "reivindicar i defensar els drets civils" dels catalans.

"És clar que volem ampliar els regidors, les alcaldies o els llocs a Consells comarcals i diputacions, però volem que la primavera electoral sigui una manera de defensar els drets que tenim com a societat", ha assenyalat.