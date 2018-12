Shakira assegura que no deu «res» a l´estat espanyol

Shakira assegura que "no dec res a l'estat espanyol" perquè ja ha pagat "fins l'últim euro exigit per l'Agència Tributària", després que aquest divendres la fiscalia hagi presentat una querella contra la cantant per un frau fiscal de 14,5 MEUR entre el 2012 i el 2014, dels quals 12,3 són en concepte d'IRPF i 2,1 per l'Impost de Patrimoni. A través d'un comunicat de la seva oficina de comunicació, Shakira lamenta que no ha rebut la querella formalment, sinó que se n'ha assabentat pels mitjans de comunicació. "El més greu és que la fiscalia l'ha filtrat repartint-la a la premsa, fins i tot abans que al jutge, extralimitant-se en la seva funció amb la finalitat de danyar-ne la reputació, tan rellevant per a una artista del seu estatus", critiquen en el comunicat.

L'equip de l'artista es mostra "convençut que s'inicia un procediment judicial amb l'objecte de fer por a la resta dels contribuents utilitzant Shakira com a boc expiatori". "Ha estat una persona que ha comptat tota la seva vida amb una reputació irreprotxable i que mai ha tingut cap problema d'aquest tipus ja que ha buscat sempre l'assessoria dels més prestigiosos especialistes com és el cas de PriceWaterhouseCoopers (PwC) i Ernst and Young (EY)", afegeixen.



L'equip de Shakira retreu que "no té sentit" que la fiscalia li reclami el pagament d'una fiança "obviant que els pagaments exigits ja s'han realitzat en la seva totalitat" i defensen que la cantant ha complert "en tot moment amb totes les obligacions tributàries". Afegeixen que va seguir "estrictament les recomanacions" de PwC.

En el comunicat, sostenen que la cantant ha demostrat amb proves "contundents" que "en cap cas" la seva estada va ser mai superior als 183 dies de residència entre 2012 i 2014 i assenyalen que l'Agència Tributària ha utilitzat criteris "molt forçats". L'equip de Shakira assegura que el criteri d'"absències esporàdiques" que aplica la fiscalia "no té sentit" ja que només és aplicable quan hi ha presència prèvia.

En el període que comprèn la querella, Shakira era una "ciutadana estrangera i fins a 2015 mai va ser resident fiscal a Espanya", ressalten, per continuar argumentant que en la querella de la fiscalia s'aplica "de manera artificiosa una suposada presència per imposar una tributació a Espanya a algú que no hi ha residit prèviament". "Aquest fet marca una diferència fonamental respecte a altres casos i, per tant, el converteix en un clar excés recaptatori", conclouen.

També ressalten que l'estructura societària que es discuteix es va formar al 2007, anys abans de conèixer la seva parella, quan Shakira no vivia a l'Estat, ni tenia intenció de fer-ho i que, a més, va ser validada per autoritats de la Unió Europea reiterades vegades, així com per PwC.

Segons expliquen, Shakira es va declarar resident el 2015. "En el mateix moment en què Shakira passa més de 183 dies, pren la iniciativa de declarar-se resident fiscal a Espanya i tributar en aquest país", subratllen.

L'equip de Shakira puntualitza que, "al contrari del que diu la fiscalia", l'artista ha col·laborat amb l'agència i ha presentat "tota la informació de forma clara i transparent per estipular les quotes". També asseguren que lla cantant va oferir-se per anar a declarar, però que se "li va declinar aquest dret fonamental".