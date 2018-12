Mor Joana Biarnés, la primera dona fotoperiodista professional de l'Estat

La considerada primera dona fotoperiodista professional de l'Estat, Joana Biarnés, ha mort aquest dimecres al vespre als 83 anys. Nascuda a Terrassa el 1935, va estudiar a l'Escola de Periodisme i, des de jove, va cobrir gràficament esdeveniments esportius en un món marcadament masculí. Les seves imatges mostren una etapa clau del segle XX, amb una Espanya empobrida pel franquisme, l'inici de la democràcia i l'obertura de la societat. Va ser l'autora d'imatges de desastres naturals, va immortalitzar escenes quotidianes i va retratar personalitats com Lola Flores, Marisol, Massiel, Raphael o Orson Welles així com artistes de renom internacional com Dalí, Buñuel, Joan Manuel Serrat , Yul Brinner, Jack Lemmon,Clint Eastwood, Els Beatles i Roman Polanski. L'any 1985 va deixar de treballar per la premsa pel seu desacord amb l'estil 'groc' que considerava que s'havia imposat a la professió.

El 1962 va aconseguir feina al diari 'Pueblo' a Barcelona. Al cap de poc, el rotatiu li va oferir anar a Madrid a treballar com a fotògrafa i va marxar. Va treballar també en diversos esdeveniments socials de l'època, com el concert de Beatles a Barcelona el 1965. Amb l'arribada de la democràcia, el diari 'Pueblo' va tancar i va passar a treballar per diverses agències fotogràfiques.

El seu arxiu es va redescobrir casualment el 2014 quan un documentalista buscava imatges de les inundacions a Cataluinya el 1962 i va trobar les seves imatges, amb les quals la llavors jove aprenent va immortalitzar el desastre.