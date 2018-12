L´Atlètic només pot amb l´Espanyol de penal

L'Atlètic de Madrid va encadenar el seu tercer triomf des de les parades en el primer temps de Jan Oblak, el protagonisme d'Antoine Griezmann i el penal transformat per l'internacional francès, que va signar un sofert triomf davant un Espanyol competitiu i amb opcions, però que ja suma sis derrotes seguides (1-0).

Un dels millors porters del món i el davanter francès van ser els millors de l'Atlètic del partit. Des del primer temps, que, excepte la fogonada local del principi i la reacció en el tram final, va ser de l'Espanyol.

Oblak va ser la millor solució que va tenir l'Atlètic contra el malson Borja Iglesias, per moments incontenible per Savic i Godín per velocitat i desimboltura.

Però tot va acabar en una pena màxima confirmada pel VAR. Griezmannn va marcar en un xut irrebatible per a Diego López. Un alleujament per a l'Atlètic i un cop irrecuperable per a l'Espanyol.