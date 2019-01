Els principals recorreguts de les cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines

AGULLANA A a 2/4 de 7 els Reis d'Orient seran rebuts a l'Ajuntament d'Agullana. A 2/4 de 9 del vespre, arribada a la plaça Major de l'Estrada. Hi haurà xocolatada per als nens a la sala de la Concòrdia.

AIGUAVIVA A les 6 de la tarda arribada de la Cavalcada Reial al centre de la vila. Seguidament, visita Ses Majestats a la Haima del Campament Reial a la Plaça Lluís Companys.

ARBÚCIES A 2/4 de 7 de la tarda, a l'hotel d'Entitats, arribada de ses majestats els Tres Reis d'Orient. Recorregut pels carrers de la vila fins al Carrer Major.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

La cavalcada començarà a les 7 de la tarda i continuarà fins a la plaça Pous i Pagès. A continuació, els Reis repartiràn regals a la mainada a la sala de la Societat.

BANYOLES De les 10 del matí a la 1 del migdia, a l'Ambaixada Reial del Claustre del Monestir de Sant Esteve, recollida de cartes i visita del patge reial. A les 5 de la tarda, a la pesquera d'en Malagelada, xocolatada de Reis. A les 6 de la tarda, presentació dels Reis i inici de la cavalcada de Ses majestats. Recorregut: Inici a l'estany (sortida de rem i Travessia), passeig Darder, la Barca, Estany, plaça de les Rodes, Jacint Verdaguer, Porta dels Turers, plaça Major, Àngel Guimerà, Passeig Indústria i final davant l'Ajuntament.

BÀSCARA A 2/4 de 5 de la tarda hi haurà un espectacle infantil i berenar a la Sala Municipal, i a 2/4 de 7 els Reis arribaran pels carrers del poble. Seguidament, a l'Ajuntament, es farà la rebuda dels Reis d'Orient.

BELLCAIRE D'EMPORDÀ A les 7 de la tarda, cavalcada dels Tres Reis. Sortida a la pujada del Carrer Molí, passant per la Placeta, el Carrer Major i Plaça Comtes d'Empúries.

BESALÚ A les 6 de la tarda, arribada de la cavalcada reial pel Pont. Recorregut: Pont Vell, carrer del Pont, Tallaferro i plaça de la Llibertat on els més petits podran saludar els Tres Reis Mags. Hi haurà xocolata calenta per a tothom.

BESCANÓ De 2/4 de 4 a les 5 de la tarda, cercavila amb el carter i els patges reials, que començarà a la Plaça de les Nacions.

A les 7 de la tarda, Cavalcada de Reis. Recorregut: c/ de la Torre, Pg. Sant Jordi, av. Assumpta, c/ Major, c/ Nou, c/ Sant Grau i Canigó amb arribada a la sala Polivalent, on es farà l'adoració.

BLANES A les 5 de la tarda, arribada al port de Ses Majestats Reials. A les 7 de la tarda, inici de la cavalcada. Recorregut: Passeig del Mar, c/ Ample, Rambla Joaquim Ruyra, Carrer Doctor Xavier Brunet i Passeig del Dintre. Enguany en Lilo, un gosset de peluix articulat, acompanyarà la comitiva.

BEGUR A les 6 de la tarda, la cavalcada de Reis començarà a l'Aparcament cruïlla Sa Riera i arribarà fins a la plaça Esteva i Cruañas. A 1/4 de 8, cavalcada de Reis al local Polivalent d'Esclanyà. A 2/4 d'11 del vespre, tradicional Ball del Fanalet obert a tothom al Casal de la Gent Gran.

BORDILS La cavalcada dels Reis començarà a 2/4 de 7 de la tarda al campament instal·lat al costat de la Travessia del Padró. El recorregut es farà pel carrer Montserrat, seguint cap Almeda i fins a l'Ajuntament, on es faran els discursos, la salutació reial i es repartirà coca i xocolata per a tothom.

CADAQUÉS A 2/4 de 7 de la tarda, a sa Riba des Poal, arribada de Ses majestats Els Tres Reis.

CALONGE A les 6 de la tarda els Reis arribaran pel Passeig d'Hivern i faran un recorregut per la plaça de la Concòrdia, el carrer de la Rutlla i Àngel Guimerà fins a l'Església de Sant Martí, on recolliran les cartes dels infants.

CAMPDEVÀNOL A les 5 de la tarda, visita dels Reis a la residència geriàtrica. A 2/4 de 6, visita al barri de Pernau. A les 6, sortida de la cavalcada Reial des de l'Helioport i a les 7 i 20 del vespre, a la plaça de l'Església, adoració. A les 8 del vespre, a la sala Diagonal, rebuda dels Reis als nens i nenes, a les 9 visita dels reis a l'Hospital de Campdevànol i a les 10 visita dels Reis a les cases del poble.

CAMPELLES A les 9 del vespre, Cavalcada de Reis. El recorregut s'iniciarà a l'entrada del poble i finalitzarà a la plaça de l'Ajuntament amb una xocolatada.

CAMPLLONG A les 7 de la tarda, pels carrers, Cavalcada dels Reis acompanyats de la Colla de Timbalers i Grallers. L'arribada serà a la Sala Polivalent del Local Social, on Ses Majestats rebran als nens i nenes.

CAMPRODON A partir de les 6 de la tarda, cavalcada dels Reis d'Orient pels carrers de Camprodon. Tot seguit, Ses majestats rebran tots els nens i nenes al monestir de Sant Pere.

CASSÀ DE LA SELVA Des de les 5 fins les 8 de la tarda, campament reial a la plaça de la Coma. Desfilada a les 6. Recorregut: ­sortida des del passeig del Ferrocarril, Rambla Onze de Setembre, c/ Ample, Raval, Bonavista, passeig Vilaret, Barraquetes i amb final a la plaça de la Coma.

CASTELL D'ARO A les 8 del vespre cavalcada dels Reis de l'Orient. Recorregut: avinguda de la Platja - carrer Amadeu Vives-, plaça Poeta Sitjar, av. de la Platja -fins a les escales per a vianants-, Església de Santa Maria -adoració a l'infant Jesús- i fins a la Sala Polivalent.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES A les 5 de la tarda, els Reis d'Orient arribaran a la plaça Palmeres, al Club Nàutic. A les 7 de la tarda, cavalcada dels Reis de l'Orient pels carrers i places del centre històric fins la plaça de la Basílica. Rebuda de tots els nens a l'interior de la Basílica de Santa Maria.

CELRÀ A partir de les 6, la cavalcada de Reis sortirà dels Jardins de la Muralla i acabarà a la Plaça del Vi on, a les 8, Ses Majestats faràn el pregó.

FIGUERES La cavalcada començarà a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu de la Mà, passant pel carrer Nou, plaça Catalunya, plaça del Gra, Castelló, Rutlla, Camaño, Rambla i Girona, per arribar ­finalment a la plaça de l'Ajuntament. L'espera dels Reis s'amenitzarà amb «Landry el Rumbero». Com a novetat, enguany la Cavalcada comptarà amb una nova carrossa.

FORTIÀ A partir de les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, cavalcada de Reis. En finalitzar, recepció dels Reis al Centre Agrícola i Social.

CALONGE A les 6 de la tarda la cavalcada sortirà des del Passeig d'Hivern, seguirà per la Plaça de la Concòrdia, c/ Rutlla, Àngel Guimerà i Plaça Major, i es rebrà a Ses Magestats a l'Església de Sant Martí. Hi participaran els Gegants de Calonge, la banda els Xanquers i els escupidors de foc.

GIRONA A les 6 de la tarda els Reis faran a peu un recorregut des dels Jardins de les Pedreres, passant pel passeig Fora Muralla, pujada de les Pedreres, carrer del Carme, passera de l'Alferes Huarte i fins el passeig del General Mendoza. Allà començarà la cavalcada cap al c/ d'Ultònia, Migdia, creuant el c/ Creu fins al nou tram d'Emili Grahit, i seguint Joan Maragall, pl. de Pompeu Fabra, Gran Via de Jaume I, av. Sant Francesc, lateral nord de la plaça de Catalunya, pujada del pont de Pedra i plaça del Vi. Al voltant de les 8 del vespre, pregó dels Reis d'Orient a la plaça del Vi (també en llengua de signes per l'Associació Gironina de Sords). Durant el pregó dels Reis a la plaça del Vi hi haurà un espai reservat per a ­persones amb mobilitat reduïda.

HOSTALRIC La cavalcada sortirà a 2/4 de 7 de la tarda de la Via Romana (a la cruïlla amb el carrer Girona). A partir d'aquí continuaràn pel mateix carrer Girona, l'avinguda Fortalesa, Via Romana, carrer Major, carrer Raval i carrer Ravalet. En acabar, els reis rebran a tots els nens i nenes al Centre Cultural Serafí Pitarra.

L'ESCALA A 2/4 de 7 de la tarda arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient a la platja.

L'ESTARTIT A les 6 de la tarda xocolatada a la plaça del Port. A 2/4 de 8 arribada dels Tres Reis d'Orient i espectacle de benvinguda amb castell de focs. Tot seguit, la cavalcada pels carrers de la vila fins a la Plaça de l'Església.

LA BISBAL D'EMPORDÀ A les 6 de la tarda hi haurà el ball de gegants davant les Voltes. A 2/4 de 7 de la tarda, arribada dels Reis. Recorregut: carrer 6 d'octubre, Les Voltes, plaça Llibertat, Valls, Ample, Mesures i plaça Major. A les 7 de la tarda, ofrena al Nen Jesús a la plaça Major. Tot seguit, rebuda reial a la plaça del Castell.

LA JONQUERA A les 6 de la tarda, arribada de Ses majestats els Tres Reis de l'Orient pel carrer Major.

LA VALL DE BIANYA La cavalcada dels Reis Mags de l'Orient està prevista per a les 6 de la tarda amb arribada al centre cívic.

LES PLANES D'HOSTOLES Els Tres Reis d'Orient hi passaran a les 6 de la tarda. La cavalcada unirà la plaça del Jonquer i la plaça Nova, on rebran els nenes i nenes.

LLAFRANC A les 6 de la tarda arribada de Ses Majestats Reials d'Orient. El seguici reial arriba en barca al port, iniciant-se un recorregut que travessarà tot el passeig fins a la plaça del Promontori, per rebre la benvinguda oficial. Tot seguit, s'ofererirà una xocolatada popular als assistents.

LLANARS A les 7 de la tarda, arribada de Ses Majestats els Reis amb camells. Acompanyant la Cavalcada els Xarop de Canya. Adoració a l'església i rebuda dels nens al campament situat al Camp del Toro.

LLAGOSTERA A les 7 de la tarda començarà la cavalcada a l'avinguda de l'Esport i passarà pel passeig Romeu, Pau Casals, passeig Pompeu Fabra, Fivaller, Jaume I i finalitzarà a la plaça Catalunya, on tindrà lloc la tradicional recepció reial.

LLORET DE MAR A les 6 de la tarda arribada dels Tres Reis de l'Orient a la plaça de la Vila. Cavalcada reial seguint el Passeig Agustí Font fins a l'Avinguda Just Marlés, arribant fins a la rotonda i sortint cap a l'Avinguda del Rieral per girar al Carrer del Mestres i arribar seguidament al Pavelló Municipal d'Esports. Un cop allà, Ses majestats rebran els nens i nenes i agafaran les seves cartes.

NAVATA A les 8 del vespre, els Reis arribaran per la carretera d'Olot, seguiran fins la cruïlla del c/Cabanelles, Mont i Gran fins la Plaça de la Vila.

NÚRIA Durant la tarda sortida del tren cremallera des de Queralbs cap a Núria per anar a rebre Ses Majestats. Trobada de tots els nens i nenes a la Sala Sant Josep on es farà una xocolatada i espectacle infantil. L'arribada dels Reis d'Orient serà a la zona del Bosc cap al Santuari, on visitaran la Mare de Déu de Núria i recolliran les cartes de tots els infants.

OLOT En el cas d'Olot, els Reis d'Orient sortiran del campament reial de la Plaça Clarà a 2/4 de 7 de la tarda. Donaran la volta a la Plaça Clarà per continuar pel carrer Camil Mulleras, un dels més amples i centrics, fins al carrer Serra Ginesta. Pujaran per aquest carrer fins a la Plaça Major. Continuaran cap al Firal, el travessaran fins al Firal Petit, on hi haurà els trons nous. Aquest espai s'estrena com a final de la cavalcada.

PALAFRUGELL A les 6 de la tarda de Ses Majestats. Cavalcada pels carrers de Torres i Jonama, de Pi i Margall, dels Valls, de Cavallers i pl. Nova amb els grups Pàtitis i Grallers de Palafrugell. Parlaments des del balcó del Fraternal. Recepció reial i posterior xocolatada per a tots els nens i nenes a la sortida.

PALAMÓS Palamós celebrarà la tradicional arribada de Ses Majestats a partir de les 6 de la tarda, al Moll Vell. A partir de les 7, la cavalcada començarà des de Sant Joan i arribarà fins el teatre La Gorga on, a partir de les 8, es farà la tradicional salutació de Ses Majestats a tots els infants. Enguany aquests baixaran de les seves carrosses a l'inici del carrer de Dídac Garrell i faran un recorregut a peu des d'aquesta via, passant pel carrer Major i fins arribar al teatre. Com a novetat, l'agrupació de batucada Repercussió de Palamós col·laborarà animant la festa pels carrers cèntrics de la vila.

PALS La cavalcada començarà a les 6 de la tarda a Can Valma­nya. Hi haurà l'adoració a l'església i la recepció a Ca la Pruna.

PERALADA A les 6 de la tarda cavalcada dels Reis Mags d'Orient a Vilanova de la Muga. A 2/4 de 8 del vespre, cavalcada de Ses Majestats a Peralada per diversos carrers del centre de la vila.

PLATJA D'ARO A les 6 de la tarda cavalcada dels Tres Reis de l'Orient. El recorregut passa pel carrerJuli Garreta, av. S'Agaró, av. Castell d'Aro, Puig S'Agoita, església de Santa Maria -adoració a l'infant-, Vicenç Bou, Castell d'Aro, plaça d'Europa -entrada a peu-, i Palau d'Esports i Congressos -rebuda de les autoritats a partir de les 7 de la tarda i obsequi pels infants presents.

QUART La cavalcada de Reis sortirà des del Local Social a les 5 de la tarda, on hi haurà instal·lat el Campament Reial.

RIBES DE FRESER A les 5 de la tarda xocolatada a la plaça del carrer Puigmal. A les 6 de la tarda, Cavalcada de Reis. Recoregut: Carretera de Pardines, Nostra Sra. de Gràcia, Balandrau, crta. de Queralbs, Núria, Eres, plaça del Mercat i c/ Major fins a la plaça de l'Ajuntament on es farà la recepció de les autoritats de la vila.

RIPOLL Els Tres Reis d'Orient arribaran a Ripoll a les sis de la tarda, per la carretera de Barcelona, i faran una volta pel poble fins a la plaça de l'Ajuntament, on faran els parlaments. Posteriorment, rebran les cartes dels infants a l'església de Sant Pere fins a 2/4 de 10 del vespre.

RIUDELLOTS El recorregut començarà a les 7 de la tarda des de l'avinguda Països Catalans fins a l'encreuament de la carretera C-25, per enllaçar amb la Baixada de les Acàcies, el c/ Major i finalitzarà a la plaça de l'Església, on tindran lloc els parlaments dels Reis i la benvinguda de l'alcaldessa.

ROSES A les 7 de la tarda, cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient. Recorregut: rotonda de l'Oficina de Turisme, av. de Rhode, av. de Jaume I, c. dels Pescadors. Tot seguit, a la plaça de Frederic Rahola. Parlament i recepció dels Reis als nens i nenes.

SALT De 2/4 de 4 de la tarda a 1/4 de 7 de la tarda, a la pista poliesportiva municipal, campament dels Reis. A les 7 de la tarda, desfilada reial des del carrer Miquel Martí i Pol, seguint pel carrer de Mercè Rodoreda, carrer Major, travessia Santa Eugènia, carrer Sant Antoni i finalització a la plaça 1 d'octubre.

SANT ANTONI DE CALONGE A 2/4 de 7 de la tarda, cavalcada de Reis. Recorregut per l'avinguda Costa Brava, plaça de Catalunya i carrer Sant Antoni fins arribar a la plaça de la Llibertat. Després Ses Majestats aniran fins al Palau Firal, on recolliran les cartes dels infants.

SANTA COLOMA DE FARNERS El recorregut començarà a les 6 de la tarda des del carrer Camprodon i des d'allà passaran pels carrers Sant Sebastià, Noguer, Anselm Clavé, Lluís Món, la plaça Farners, Major, Jacint Verdaguer i el passeig Sant Salvador. Ses Majestats es dirigiran, llavors, cap a l'Ajuntament, on des del balcó faran un discurs. En acabat es traslladaran a la plaça Firal on els més petits podran lliurar les cartes.

SANT HILARI SACALM A les 6 de la tarda, inici de la cavalcada a la rotonda de Cal Rei pels principals carrers dels nucli urbà de la localitat fins arribar a la plaça de l'Esglèsia on tindrà lloc l'entrega de claus a ses Majestats.

SANT FELIU DE GUÍXOLS A les 7 de la tarda cavalcada. Recorregut: sortida zona esportiva Vilartagues, ctra. Girona, Rambla, passeig del Mar, av. Juli Garreta i plaça Monestir. Tot seguit Acte de benvinguda i lliurament de les claus de la ciutat. Espectacle audiovisual al Monestir i recollida de cartes amb l'assistència dels Reis Mags d'Orient a la Porta Ferrada.

SANT FELIU DE PALLEROLS A les 7 de la tarda, cavalcada dels Tres Reis que s'iniciarà a l'Avinguda Vall d'Hostoles, carrer Centre, plaça Església i acabarà a la plaça el Firal on es farà la recepció.

SANT GREGORI A les 6 de la tarda els Reis arribaran a Canet d'Adri a l'Ajuntament. A 3/4 de 7, cavalcada a Cartellà i a Ginestar.

A 1/4 de 8, s'iniciarà la cavalcada a Sant Gregori que començarà a l'avinguda de Girona i acabarà a la plaça Francesc Macià.

SANT JOAN DE LES ABADESSES A 2/4 de 7 de la tarda, cavalcada de Reis. El recorregut s'iniciarà al Pont Nou i finalitzarà a la Plaça Major.

SANT PAU DE SEGÚRIES A les 7 de la tarda, Cavalcada de Reis.

SANT PERE PESCADOR A 2/4 de 7 de la tarda cavalcada Reis d'Orient. Recepció al pavelló.

SETCASES A les 7 de la tarda, arribada dels Reis d'Orient pel camí de Vall-llobre.

TORROELLA DE MONTGRÍ A 1/4 de 8, castell de focs de benvinguda a Ses Majestats i cavalcada al Passeig de Catalunya.

TORTELLÀ A 2/4 de 7 de la tarda la cavalcada de Reis s'iniciarà al carrer Sales.

VILABLAREIX A les 6 sortida de la comitiva. Passaran pels carrers Güell, Pont d'en Canals, Pirineus, Mosquerola, rotonda carretera de santa Coloma, Camós i Perelló. Arribada a la Plaça Perelló al voltant de les 7 de la tarda.

VILAFANT A les 6 de la tarda sortida des del nucli antic. Passaran per Les Forques, pel Camp dels Enginyers fins l'Ajuntament, on es farà la recepció.