El Vaticà llança un equip de 60 atletes d'elit amb capellans, monges i guàrdies suïssos

El Vaticà ha llançat un equip de 60 atletes d'elit format per capellans, monges, guàrdies suïssos, i altres treballadors del Vaticà, que participarà a la seva primera cursa el pròxim 20 de gener pels carrers de Roma.

Així ho han anunciat alguns dels seus protagonistes a la Santa Seu, que han especificat que la primera associació esportiva oficial del Vaticà es dirà Athletica Vaticana. En la presentació s'ha detallat que l'equip està integrat a més per bibliotecaris, conservadors de museus, fusters, bombers o agricultors de la granja de Castel Gandolfo, encarregats de proveir la taula del Papa.

Entre els corredors destaca Melchor Sánchez de Roca, membre del Consell Pontifici per a la Cultura, qui ha manifestat que l'equip es tracta d'"un somni". "Un somni que hem tingut moltes vegades és el de veure la bandera de la Santa Seu entre les que apareixen a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics", ha manifestat Melchor Sánchez, qui també exerceix de president de l'equip i responsable de l'àrea esportiva dins el ministeri de cultura del Vaticà.

Per la seva banda, el secretari de l'equip, Giampaolo Mattei, ha manifestat que en la cursa també és possible la trobada amb Jesús. "La fe ens ajuda en els moments més difícils", ha assegurat. A més, el professor de la Biblioteca Apostòlica del Vaticà, Michael Ciprietti, de 62 anys, ha explicat que el seu objectiu "no és només competir, sinó promoure la cultura i l'atletisme per llançar un missatge de solidaritat i de lluita contra el racisme i la violència de qualsevol tipus ".

La religiosa Marie-Laure Puybareau, qui coordina les comunitats dominiques italianes des de Roma, ha afirmat per a ella la cursa és una "font de meditació i inspiració". L'associació sorgeix com a resultat d'una homilia del Papa Francesc al maig de 2017 pronunciada a Gènova quan va assenyalar: "El cristià és un pelegrí, un corredor de maratons esperançador: suau, però determinat a caminar".

La primera competició oficial per a 'Vaticà Athletics' tindrà lloc ja el 20 de gener, amb motiu de la Corsa di Miquel. Serà una cursa de 10 quilòmetres a Roma en honor de Miguel Sánchez, un corredor argentí que 'va desaparèixer' durant els anys de la Guerra Bruta.