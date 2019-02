Òmnium publica un vídeo per ''desemmascarar'' l'estat espanyol

Òmnium Cultural ha llençat un nou vídeo a través de les xarxes socials on rebat la peça 'The real Spain', la campanya del govern espanyol. Amb imatges, a l'inici, del trasllat dels presos i del vídeo que va enregistrar un guàrdia civil des de dins, el vídeo aposta per parlar d'Espanya i posa en qüestió les afirmacions del vídeo original denunciant els 3.000 imputats per corrupció, els desnonaments, la pobresa energètica o les dificultats que es troben les ONGs que salven vides al Mediterrani.



En aquest nou vídeo, Òmnium també critica la imatge d'''inclusió, progrés i diversitat'' que promou el Ministeri d'Exteriors amb una denúncia a la persecució lingüística, a la llibertat des membres de 'La Manada' o la manca de respecte pel 80% de catalans que estan a favor d'un referèndum.



La peça acaba amb imatges de les càrregues policials durant l'1-O mentre se sent 'This is the real Spain' del vídeo original. La campanya d'Òmnium acaba amb la crida ''Ajuda'ns a desemmascarar l'Estat''.





▶? En aquest vídeo sí que hi ha la veritat sobre l'Estat espanyol. Aquesta sí que és l'Espanya real

?? This Is The Real Spain pic.twitter.com/TZ0M1YaPsn — Judici a la Democràcia (@ElJudici) 2 de febrero de 2019