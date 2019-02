Sis detinguts a Sabadell com a presumptes autors d'una agressió sexual a una jove de 18 anys

Sis homes han estat detinguts aquest diumenge a Sabadell com a presumptes autors d'una agressió sexual a una noia de 18 anys. Ella mateixa s'ha personat aquest matí per denunciar els fets a la policia municipal. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.

En un comunicat, l'Ajuntament de Sabadell ha expressat el seu "ferm rebuig" a l'agressió sexual i s'ha posat a disposició de la víctima. A més, ha assegurat que es faran les gestions legals pertinents "per combatre les agressions i lluitar per una ciutat lliure de sexisme i de violències masclistes i lgtbifòbiques". "No hi haurà cap agressió masclista, de la que es tingui coneixement, sense resposta", ha reblat el consistori.