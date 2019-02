L´independentisme omple Barcelona sota el lema «l´autodeterminació no és delicte»

Milers de persones omplen la Gran Via de Barcelona sota el lema 'L'autodeterminació no és delicte' per protestar contra el judici de l'1-O que va començar dimarts. La capçalera de la manifestació, convocada per partits i entitats sobiranistes, sortirà de la plaça d'Espanya en direcció a la plaça de la Universitat, on s'ha instal·lat un escenari en el qual es faran els parlaments. L'objectiu dels organitzadors és omplir aquest tram de l'artèria de la capital catalana en la primera gran manifestació unitària des de l'inici del judici de l'1-O.