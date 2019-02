L´advocat de Rosell demana la llibertat mentre duri el judici a canvi del seu patrimoni com a fiança

L'advocat de Sandro Rosell, Pau Molins, ha demanat al tribunal en el primer dia de judici que deixin en llibertat sota fiança el seu client, que està en presó des del maig de 2017. Per garantir que no es sostraurà de la justícia, proposa aportar com a finança tot el seu patrimoni embargat, que ascendeix a més de 30 milions d'euros. En la fase de qüestions prèvies, Molins ha denunciat vulneració de drets fonamentals com el de la llibertat, el dret a la defensa o un jutge imparcial. El lletrat recorda que la sala ja ha acordat en dues ocasions denegar la llibertat i que podria semblar que això no assegura la "neutralitat" dels magistrats. A més, com que porta ja dos anys quasi en presó semblaria que "estan inclinats" per condemnar-lo. Ha retret, en canvi, que condemnats per delictes més greus com 'la Manada' estigui en llibertat.