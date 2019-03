El Govern reformarà el Codi Civil per allargar els lloguers i regular-ne el preu

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha anunciat aquest dilluns que el Govern portarà al Parlament una proposta per modificar el Llibre Sisè del Codi Civil català que permetrà allargar a un mínim de sis anys els lloguers d'habitatges i fins i tot podria incloure la possibilitat que els ajuntaments o el propi Govern reguli el preu dels contractes de lloguer. Capella ha explicat que la Comissió de Codificació ja està treballant en l'articulat i que després d'acordar-ho amb els departaments d'Economia i de Territori i Sostenibilitat el text es podria aprovar al Parlament a finals d'aquest any. La consellera espera que el govern espanyol respecti les competències de la Generalitat en matèria de contractes privats i Codi Civil propi i no porti la reforma al Tribunal Constitucional.