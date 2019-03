El Parlament Europeu avisa Puigdemont que serà Espanya qui decidirà si pot prendre l´acta d´eurodiputat

Fonts del Parlament Europeu contradiuen Carles Puigdemont i afirmen que l'estat espanyol tindrà l'última paraula a l'hora de decidir si pot prendre l'acta d'eurodiputat si surt escollit en les eleccions del maig: "Si et presentes per Espanya has de fer el que et demana la llei electoral espanyola".

L'eurocambra es remet a la LOREG, la qual preveu que els candidats electes jurin la Constitució "davant" la Junta Electoral Central a Madrid en un termini de cinc dies després de les eleccions.

Mentre que l'ex-president ha assegurat en una entrevista a RAC1 que no és necessari jurar o prometre el càrrec en persona, fonts de l'eurocambra recorden que cap eurodiputat espanyol ha pres mai possessió telemàticament.

Segons la LOREG, l'acta d'eurodiputat és incompatible amb la d'un parlament autonòmic, en contra de les declaracions de Puigdemont. Mesos després de ser escollit com a diputat al Parlament de Catalunya en les eleccions del 21-D, el Tribunal Suprem va suspendre Puigdemont i la resta de diputats processats en el judici de l'1-O.

Fonts europees també refreden la possibilitat que l'ex-president porti el seu cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i asseguren que primer hauria d'esgotar totes les vies judicials a nivell espanyol.

Pel que fa la candidatura europea del president d'ERC, Oriol Junqueras, les mateixes fonts creuen que "no és impossible" que obtingui l'acta de diputat al Parlament Europeu tenint en compte els precedents d'altres eurodiputats que han mantingut el càrrec tot i entrar a la presó; ara bé, en aquest cas la justícia espanyola tornaria a tenir l'última paraula.