El rebut de la llum pujarà al voltant d´un 4% a l´abril

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va descartar aquest dilluns prorrogar la suspensió temporal de l'impost del 7% a la generació d'energia elèctrica a partir del proper mes d'abril, ja que l'actual Govern "no té capacitat de maniobra" per a això .

Això suposarà un encariment de la factura de la llum d'al voltant d'un 4% ja a l'abril.

En declaracions a la premsa després de participar a la presentació del Informa Lleis Climàtiques Comparades del Reial Institut Elcano, Ribera ha indicat que acaba aquest mes la suspensió de l'impost i ha subratllat que l'actual Govern "no té capacitat de maniobra en el que queda de legislatura" per seva pròrroga.

El passat mes d'octubre, entre les mesures de xoc davant la pujada del preu de la llum experimentada després de l'estiu passat, el Govern va aprovar un Reial decret llei que incorporava la suspensió durant sis mesos de l'impost del 7% a la generació elèctrica, aprovat el 2012 pel Govern del PP, durant sis mesos, així com la introducció d'una exempció en l'Impost Especial d'Hidrocarburs al gas per desactivar el mal anomenat anomenat 'cèntim verd'.

Llavors, el Govern va estimar que l'adopció d'aquestes mesures per contenir la pujada en el preu de la llum tindrien un impacte en el rebut del voltant del 4%.

La ministra ha considerat que aquesta mesura forma part d ' "aquesta cistella" de l'actualització de la fiscalitat del sistema energètic, que va considerar que és una de les "dues o tres qüestions crítiques" que queden com a tasques per realitzar per a una possible següent legislatura.

Ribera ha indicat que el Govern està treballant en aquesta reforma fiscal, tot i que ha assenyalat que "és molt complex, ja que hi ha una fiscalitat creuada, que no mana senyals clars i que requereix una revisió en profunditat de què és el que es pretén, què és el que es pot fer i com es compassa en el temps ".

Al costat d'aquesta reforma fiscal, ha afirmat que caldrà abordar en el futur una reforma del funcionament del mercat elèctric i la integració d'aquesta nova perspectiva d'un sistema energètic molt més digitalitzat, "en què l'emmagatzematge va ser crític".