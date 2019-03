El Suprem reconeix el dret de Santiago Vidal a reingressar a la carrera judicial

El Tribunal Suprem ha reconegut el dret al jutge i exsenador d'ERC, Santiago Vidal, de reingressar a la carrera judicial. El jutge podrà tornar a exercir però no podrà recuperar directament la seva plaça a l'Audiència de Barcelona, sinó que haurà de presentar-se al primer concurs que s'anunciïn places de la seva categoria.

La sentència del Suprem també reconeix els "drets professionals de tot tipus, econòmics i administratius" i, per tant, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) haurà de pagar-li per l'any que no ha pogut exercir. La suspensió de Vidal dictada pel CGPJ era de tres anys (febrer 2015-2018) i el jutge va demanar poder reingressar al servei quan va acabar.

El tràmit implicava obtenir primer una declaració d'aptitud per part de l'òrgan de govern dels jutges, que se li va denegar el març de 2018. Vidal, investigat al jutjat 13 de Barcelona, està citat com a testimoni aquest dijous al Suprem en el judici de l'1-O.