Cinc imprescindibles per al teu casament

Decoració personalitzada

En un casament hi ha una gran quantitat de detalls que són necessaris per aconseguir una organització perfecta. Tots aquests elements tenen el seu pes i són essencials en un esdeveniment d'aquestes característiques ja que marquen la diferència. Per aconseguir un casament diferent i únic cal que et deixis assessorar per la professionalitat i la inspiració d'especialistes en aquest sector com els de l'empresa Light & Wood.

A Light & Wood creen peces lluminoses i altres elements decoratius en fusta per personalitzar i donar calidesa a moments especials. Disposen d'inicials de fusta amb llum per llogar i per vendre i elaboren una gran varietat de cartells i fletxes de fusta 100% personalitzats, ideals per decorar casaments i tot tipus d'esdeveniments.

Gran varietat de carpes

Si has decidit que la celebració del teu casament sigui a l'aire lliure, cal afegir-hi una carpa que protegeixi els convidats de fenòmens meteorològics adversos com ara el sol intens o la pluja i així res no pugui espatllar el teu gran dia. A més, les carpes són una gran solució si tens problemes d'espai. N'hi ha de molts tipus i pots triar la que s'adapti més a les teves necessitats gràcies a Pentacarpa.

Es tracta de l'empresa amb més varietat de carpes del mercat de celebracions i banquets. També compten amb altres complements per tot tipus d'esdeveniments, com mobiliari, inflables, sanitaris o elements d'il·luminació.

Endolceix el teu casament

Tant si ets una persona clàssica o de gustos més moderns, la tradició del pastís de noces és un ingredient indispensable per al teu casament, tant o més important que el vestit de núvia. El moment en què es talla el pastís, és un dels més emotius de la celebració i el que centra totes les mirades dels convidats. A l'hora de pensar en el tipus de pastís i en la creativitat dels dolços en general has de confiar en professionals en la matèria de la rebosteria especialitzats en casaments com són els de Bimba's Cakes.

Es tracta d'un obrador de pastisseria creativa on es fa realitat el pastís o la taula dolça que somies per al teu casament. Amb els seus productes personalitzats en la temàtica del vostre dia, endolciran la celebració per fer que sigui inoblidable.

Diversió assegurada

Si busques una idea original per al teu casament i vols que els teus convidats s'emportin un bon record d'una gran festa no hi pot faltar un servei de barra. D'aquesta manera, amenitzaràs la celebració amb un servei complet de begudes perquè els teus convidats gaudeixin dels sabors dels millors còctels de Cocktail Time by Gerard Ruiz.

Aquesta empresa es dedica a l'organització, muntatge i servei de barres de begudes, especialitzats en la creació de còctels d'autor. Necessites una barra pel teu casament, per la inauguració del teu concessionari, o presentació d'un nou producte? O potser per l'organització de les barres del teu festival de música?

El viatge de la teva vida

Un cop finalitzada la celebració del teu casament, arriba el moment que tant estaves esperant: la lluna de mel. Després de mesos de preparatius i nervis, et mereixes un gran viatge de noces per relaxar-te i gaudir de la intimitat de la teva parella, però també per conèixer altres cultures i altres països.

A Ganesha Travel et preparen el viatge dels teus somnis ja que són especialistes en dissenyar el vostre viatge de noces totalment a mida només per a vosaltres. Amb més de 15 anys d'experiència fent viatges personalitzats, i havent viscut a Oceania i voltat per tots els continents, ara us toca viatjar als nuvis. On voleu que l'equip de Ganesha Travel us porti?