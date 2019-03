El govern espanyol traslladarà les restes de Franco el 10 de juny al cementiri de El Pardo

La tomba on hi ha enterrat Francisco Franco.

La tomba on hi ha enterrat Francisco Franco. ACN

El govern espanyol traslladarà les restes de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos al panteó de titularitat estatal del cementiri de Mingorrubio - El Pardo (Madrid) el pròxim dilluns 10 de juny. Ho ha anunciat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, aquest divendres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L'executiu conclou així el procediment per exhumar Franco tot i el recurs presentat per la família del dictador al Tribunal Suprem, que demana la suspensió cautelar de la decisió del govern espanyol. El govern espanyol ha defensat que la ubicació triada "reuneix les condicions idònies" i "no planteja problemes d'ordre públic i seguretat ciutadana". La dona de Franco, Carmen Polo, està enterrada al cementiri on es reinhumarà el dictador.

Calvo ha remarcat que el termini acordat fins el dia de l'exhumació i reinhumació, el 10 de juny, dona una "protecció important" a la família i ha afirmat que el govern "està sempre disposat a acatar les resolucions judicials".