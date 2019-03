El jutjat 4 de Girona manté activa l´ordre de detenció al secretari nacional de l´ANC

El jutjat d'instrucció 4 de Girona manté activa l'ordre de recerca i detenció contra el secretari nacional de l'ANC Jordi Alemany, detingut dissabte a Madrid. De fet, segons informa el TSJC, en cap moment al magistrat "se li ha traslladat informació" sobre l'arrest del cap de setmana, tot i que precisament la policia va detenir Alemany per aquesta causa.

El jutjat l'investiga per, suposadament, haver format part del grup de manifestants que van entrar a la seu de la Generalitat a Girona i van despenjar la bandera espanyola durant les mobilitzacions per l'aniversari de l'1-O. Alemany havia de comparèixer aquest dimarts davant del jutjat d'instrucció (tenia temps per fer-ho entre les nou del matí i les dues de la tarda). Però ell mateix ja ha deixat clar que continuarà desobeint i que no pensa presentar-se.

El jutjat d'instrucció 4 de Girona investiga el membre del secretariat nacional de l'ANC per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i delicte lleu de lesions per les mobilitzacions que hi va haver a Girona durant l'aniversari de l'1-O. Alemany va rebre una citació per anar a declarar el passat 7 de març. Però aquell dia, a les portes dels jutjats, ja va anunciar que havia optat per desobeir i que no s'hi presentaria.

Davant d'això, instrucció 4 va emetre una ordre de detenció contra el membre de l'ANC. I aquest dissabte, poc abans que comencés la manifestació contra el judici de l'1-O, la policia espanyola el va arrestar a Madrid.

Durant 24 hores va estar als calabossos de dues comissaries i al dels jutjats de la plaça Castella. Diumenge al migdia, abans de deixar-lo en llibertat, el jutge de guàrdia li va indicar que aquest dimarts es presentés davant d'instrucció 4 de Girona. Precisament, per la causa que hi havia oberta en contra seu. Tenia temps per fer-ho fins a les dues del migdia.

Jordi Alemany, que ahir va participar a la concentració que cada dilluns Girona Vota convoca a la plaça del Vi, ja va dir, però, que optaria per continuar desobeint. I que per tant, avui tampoc compareixeria al jutjat.

De totes maneres, instrucció 4 encara manté vigent l'ordre de cerca i detenció que pesa damunt seu d'ençà del 7 de març. I això, malgrat que ja se l'hagués arrestat aquest cap de setmana a Madrid. "Segueix activa l'ordre de busca sobre aquesta persona ja que al magistrat no se li ha traslladat cap informació sobre la detenció del cap de setmana", assegura el TSJC.