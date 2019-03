Ecologistes en Acció ha presentat al·legacions a l'avanç del Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDU) que el Govern va aprovar al febrer i reclamen a la Generalitat que impulsi «un canvi de rumb radical» en el model urbanístic de la Costa Brava. Els ecologistes, que han presentat l'escrit juntament amb la Plataforma SOS Aiguafreda-Salvem Begur, posen especial èmfasi en Begur perquè consideren que és un dels municipis amb més potencial per edificar. En aquest sentit, demanen que el Pla Director desclassifiqui els 38 sectors que hi ha pendents de desenvolupar (23 dels quals estan inclosos a la moratòria aprovada per la Generalitat) i que es faci el mateix amb la parcel·la del s'Antiga, on es vol construir una «mansió» de quatre plantes a primera línia de mar sobre la cala de Port Des Pi (sa Riera).

La Generalitat va ampliar al febrer la moratòria de noves llicències urbanístiques a 80 sectors de sòl urbanitzable que es troben a segona línia de mar en quinze municipis de la Costa Brava.