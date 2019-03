Les 7 sèries que no et pots perdre aquesta primavera

Els addictes a les sèries de tot el món tenen una data marcada en vermell en els seus calendaris: 14 d'abril, dia en què s'estrenarà la vuitena i última temporada de 'Joc de Trons', moment que els seus fans porten temps esperant. Però la ficció basada en la sèrie de novel·les 'Cançó de Gel i Foc' no és l'única opció per a aquesta primavera. Aquí presentem una llista amb les vuit sèries que no et pots perdre aquests mesos.

'Joc de Trons'

Ja l'hem esmentat, i és que probablement sigui l'estrena televisiva més esperada del 2019. La sèrie basada en les novel·les de George RR Martin viurà el seu final amb una tanda de sis episodis, més llargs del que és habitual, en què no arrisquem a aventurar que l'autor es 'carregarà' a més d'un personatge important. Els aficionats de 'Joc de Trons' ja han començat amb les seves càbales, veurem qui aconsegueix endevinar el final de la inevitable guerra contra les hordes del Rei de la Nit.

'Miracle Workers'

Aquesta nova sèrie, que s'estrena a finals de març, està dirigida per Simon Rich, l'home darrere de 'Man seeking woman', i presenta una història ambientada al Cel, un Cel diferent al que imaginem tradicionalment, amb un Déu passota encarnat pel gran Steve Buscemi. La ficció compta també amb Daniel Radcliffe i Geraldine Viswanathan, dos àngels que intentaran salvar el món.

'Turn up Charlie'

La nova aposta de Netflix ofereix una versió diferent d'Idris Elba, que fa un paper de perdedor en aquesta comèdia britànica. El seu personatge, Charlie, és un DJ de capa caiguda que, per guanyar-se la vida, acaba acceptant actuar en l'aniversari de la malcriada filla del seu millor amic. En una comèdia crítica cap a la mala gestió de l'èxit, que mostra també el significat de l'amistat, Elba fa un gran paper i està acompanyat per un planter de bons intèrprets.

'Lo que hacemos en las sombras'

Una de les sèries més divertides de 2019. Aquesta sèrie còmica sobre vampirs a càrrec de Taika Waititi -que va dirigir 'Thor: Ragnarok'- i Jermaine Clement, està basada en el fals documental del mateix nom que tots dos van estrenar el 2013. Explica la història d'uns vampirs que viuen a la Nova York actual, fent les seves vides mentre tracten de controlar el món, beure sang humana i tractar de no tornar-se bojos aguantant al seu company de pis, Colin. Promet moltes rialles.

'The act'

Aquesta minisèrie, protagonitzada per Patricia Arquette i Joey King, està basada en la història de Dee Dee i Gypsy Rose Blanchard, mare i filla que van construir una vida de mentides i abusos. Dee Dee, la mare, fa aparèixer a la seva filla Gypsy com una persona molt malalta i discapacitada de cara a l'exterior, i es dedica a sotmetre-la a tractaments innecessaris i dolorosos i a recaptar donacions de caritat. La història real ja es va explicar en el documental de 2017 'Mommi Dead and Dearest', i aquesta nova sèrie promet fer un retrat fidel i cru de la història d'aquestes dues dones.

'Love, death + robots'

Netflix estrena aquest projecte a càrrec de David Fincher i Tim Miller, cineastes amb una trajectòria contrastada, que ofereix una sèrie de curts animats amb temàtica per a adults. Les sèries d'animació per a majors d'edat, com 'Padre de Família' o 'Paradise Police', vénen sent una aposta de la plataforma, de manera que es tracta d'una aposta gairebé segura. Es tracta de 18 curts, cadascun dirigit per un director diferent, amb temàtiques futuristes i molt diverses, que van des de l'aparició d'aranyes extraterrestres fins robots caça-recompenses.

'Special'

Ryan O'Connell, l'home que va escriure 'Will i Grace', protagonitza aquesta comèdia de Netflix sobre un home amb esclerosi múltiple, produïda per l'actor Jim Parsons, famós pel seu paper de Sheldon Cooper a 'Big Bang'. La sèrie està basada en unes memòries del propi protagonista, publicades l'any 2015 amb el nom 'Sóc especial: I altres mentides que ens diem a nosaltres mateixos'. En la ficció, O'Connell és un home homosexual que encara viu amb la seva mare, i que tracta d'amagar, sobretot en el seu nou treball com a escriptor, que està desenvolupant una malaltia terrible com és l'esclerosi múltiple. 'Special' promet treure uns somriures a l'espectador, però també tocarà la nostra fibra sensible al tractar amb naturalitat temes delicats com la malaltia.