L´hospital d´Olot preveu tenir a punt el quart quiròfan després de l´estiu

El quart quiròfan de l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa estarà equipat i a punt per utilitzar-se després de l'estiu. S'usarà de forma puntal quan els altres quiròfans no puguin atendre intervencions quirúrgiques d'urgència. Es vol evitar així haver de desprogramar operacions per poder atendre les d'urgència, segons ha detallat el director-gerent, Josep Maria Padrosa, que xifra en unes 25 les intervencions que s'han de deixar de fer a l'any quan hi ha pics de feina quirúrgica. Pel que fa al balanç del 2018, han crescut un 5% els usuaris atesos a l'àrea d'urgències, seguint la tendència a l'alça d'anys anteriors, i s'han fet un 36% més de sessions de quimioteràpia. Destaca també l'augment de prop d'un 10% de parts, passant de 400 naixements el 2017 a 444 el 2018.