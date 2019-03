Oriol Pujol obté el tercer grau

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha decidit ratificar el tercer grau que la Junta de Tractament de Brians 2 va proposar unànimement per a Oriol Pujol, condemnat pel cas de les ITV. El tercer grau serà efectiu a partir de la pròxima reunió de la Junta de Tractament de la presó, que se celebra ordinàriament cada dijous.

Pujol serà traslladat a un centre de règim obert, on haurà d'anar a dormir cada dia excepte els caps de setmana. Hi haurà d'estar vuit hores al dia. Els interns amb arrelament a Barcelona que accedeixen al tercer grau tenen com a destinació el mòdul de règim obert de Brians 1 o els centres oberts de Trinitat o Wad Ras. Pujol va ingressar voluntàriament a Brians 2 el 17 de gener.